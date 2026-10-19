Palazzo D’Amico a Milazzo, 585 mila euro per l’efficientamento energetico

Via libera al finanziamento della Regione siciliana per uno degli edifici storici più significativi della città

MILAZZO – Un finanziamento di 585 mila euro per migliorare l’efficienza energetica di Palazzo D’Amico. È questo l’esito dell’istruttoria condotta dal Dipartimento regionale dell’Energia nell’ambito del PR FESR Sicilia 2021-2027, che ha dichiarato ammissibile a finanziamento il progetto presentato dal Comune. L’intervento ha ottenuto una valutazione di 71,20 punti, superando la soglia minima prevista di 60 punti.

“Un passaggio importante nel percorso di riqualificazione del patrimonio immobiliare comunale”

Si legge in una nota: “La comunicazione regionale, trasmessa al Comune di Milazzo, attesta la positiva conclusione della fase istruttoria e la coerenza della proposta con gli obiettivi del programma europeo, orientati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas a effetto serra. L’importo complessivo riconosciuto ammissibile ammonta a 585.000 euro, di cui 433.251,63 euro destinati all’esecuzione dei lavori e 151.748,37 euro per somme a disposizione dell’amministrazione”.

E ancora: “Il progetto punta a migliorare le prestazioni energetiche di uno degli edifici storici più significativi della città, coniugando la valorizzazione del patrimonio pubblico con l’esigenza di contenere i consumi e promuovere una gestione più sostenibile delle strutture comunali. Gli interventi previsti sono stati giudicati coerenti e funzionali all’efficientamento dell’immobile, nel rispetto delle prescrizioni impartite dalla competente Soprintendenza”.

Comunica l’amministrazione: “La Regione ha precisato che, per completare il percorso amministrativo, il Comune dovrà

trasmettere la documentazione progettuale e amministrativa definitiva. Il provvedimento conclusivo relativo agli elenchi delle operazioni ammissibili e finanziabili sarà successivamente adottato dal Dipartimento regionale nell’ambito della procedura prevista per la Coalizione territoriale”.

“Il risultato rappresenta un passaggio importante nel percorso di riqualificazione del patrimonio immobiliare comunale e nell’attuazione di interventi orientati alla sostenibilità ambientale, all’efficienza energetica e alla riduzione dei costi di gestione degli edifici pubblici”.