Papardo di Messina, “revocata la delibera che cancellava la microbiologia h24”

L'annuncio del deputato regionale Sciotto, dopo un'interrogazione urgente. "Si tratta dell'unica struttura in tutta la provincia. Un'eccellenza che salva vite"

MESSINA – “È ufficiale: con deliberazione n. 1168 del 16 ottobre, l’Azienda ospedaliera Papardo di Messina ha revocato la delibera n. 1001 del 3 settembre 2026 che disponeva la soppressione dell’U.O.S. di Microbiologia e Virologia. Si conclude così, con una vittoria per la sanità pubblica, la battaglia parlamentare condotta dal deputato regionale Matteo Sciotto, che il 29 settembre aveva presentato, insieme ai colleghi Cateno De Luca e Giuseppe Lombardo, un’interrogazione urgente al presidente della Regione e all’assessore alla Salute. Al centro della vicenda, l’unica struttura di Microbiologia h24 di tutta la provincia di Messina. Un’eccellenza che salva vite ogni giorno”. Così in una nota lo stesso parlamente Sciotto, di Sud chiama Nord.

“Il Papardo è senza direttore sanitario da sei mesi”

“Le censure da me sollevate sono state confermate dall’assessorato regionale della Salute con due atti determinanti: la direttiva prot. n. 44767 del 2 ottobre 2026 che ha disposto il blocco di tutte le modifiche agli atti aziendali non autorizzate e la successiva nota prot. n. 46283 del 13 ottobre 2026 con la quale il dipartimento Pianificazione strategica ha rilevato che gli atti del Papardo “non risultano essere stati preventivamente autorizzati”. È stata una mia battaglia, ma è una vittoria di tutti i medici del Papardo e di tutti i messinesi. Ed è la prova che il controllo parlamentare serve”, tiene a sottolineare Sciotto.

“E ora non mi fermo. Continuerò la mia battaglia per la tutela del diritto alla salute dei cittadini. Lotterò per ripristinare la giustizia sulla nomina ad interim del 118 di Messina. Ricordiamoci che il Papardo è senza direttore sanitario da sei mesi. Chiederò provvedimenti straordinari. Continuerò a vigilare come ho sempre fatto”, conclude il deputato regionale.