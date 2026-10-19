 Papardo di Messina, "revocata la delibera che cancellava la microbiologia h24"

Papardo di Messina, “revocata la delibera che cancellava la microbiologia h24”

Redazione

Papardo di Messina, “revocata la delibera che cancellava la microbiologia h24”

lunedì 19 Ottobre 2026 - 07:00

L'annuncio del deputato regionale Sciotto, dopo un'interrogazione urgente. "Si tratta dell'unica struttura in tutta la provincia. Un'eccellenza che salva vite"

MESSINA – “È ufficiale: con deliberazione n. 1168 del 16 ottobre, l’Azienda ospedaliera Papardo di Messina ha revocato la delibera n. 1001 del 3 settembre 2026 che disponeva la soppressione dell’U.O.S. di Microbiologia e Virologia. Si conclude così, con una vittoria per la sanità pubblica, la battaglia parlamentare condotta dal deputato regionale Matteo Sciotto, che il 29 settembre aveva presentato, insieme ai colleghi Cateno De Luca e Giuseppe Lombardo, un’interrogazione urgente al presidente della Regione e all’assessore alla Salute. Al centro della vicenda, l’unica struttura di Microbiologia h24 di tutta la provincia di Messina. Un’eccellenza che salva vite ogni giorno”. Così in una nota lo stesso parlamente Sciotto, di Sud chiama Nord.

“Il Papardo è senza direttore sanitario da sei mesi”

“Le censure da me sollevate sono state confermate dall’assessorato regionale della Salute con due atti determinanti: la direttiva prot. n. 44767 del 2 ottobre 2026 che ha disposto il blocco di tutte le modifiche agli atti aziendali non autorizzate e la successiva nota prot. n. 46283 del 13 ottobre 2026 con la quale il dipartimento Pianificazione strategica ha rilevato che gli atti del Papardo “non risultano essere stati preventivamente autorizzati”. È stata una mia battaglia, ma è una vittoria di tutti i medici del Papardo e di tutti i messinesi. Ed è la prova che il controllo parlamentare serve”, tiene a sottolineare Sciotto.

“E ora non mi fermo. Continuerò la mia battaglia per la tutela del diritto alla salute dei cittadini. Lotterò per ripristinare la giustizia sulla nomina ad interim del 118 di Messina. Ricordiamoci che il Papardo è senza direttore sanitario da sei mesi. Chiederò provvedimenti straordinari. Continuerò a vigilare come ho sempre fatto”, conclude il deputato regionale.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Luci, ombre, azione! Torna il Cineclub dei Piccoli, quattro giorni di magia al Cinema Lux
Area dello Stretto, Villa San Giovanni alza la voce: “Non basta l’aeroporto, ignorato il vero nodo della mobilità”
Messina beffato sul finale: la Leonzio pareggia al 94′
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED