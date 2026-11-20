Anche Messina aderisce all'iniziativa Go Blue promossa da Unicef e Anci

MESSINA – Anche il Comune di Messina aderirà alla Giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, promossa per oggi, 20 novembre, da Unicef Italia e Anci. L’iniziativa si chiama “Go Blue” e rientra nell’ambito del programma Unicef “Città amiche dei bambini e degli adolescenti”. Come gesto simbolico, Palazzo Zanca sarà illuminato di blu.

Si tratta di un gesto dal “forte valore sociale e comunicativo”, ha spiegato l’amministrazione comunale, che vuole “testimoniare il proprio impegno nella promozione e nella tutela dei diritti di bambine, bambini e adolescenti, richiamando l’attenzione della comunità sull’importanza dei principi sanciti dalla Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, approvata il 20 novembre 1989”.

Basile: “Zanca blu è un messaggio chiaro”

Il sindaco Federico Basile ha spiegato: “Illuminare di blu Palazzo Zanca significa lanciare un messaggio chiaro: i diritti dei bambini e degli adolescenti devono essere una priorità costante dell’azione amministrativa e dell’intera comunità. Come Amministrazione comunale, riteniamo fondamentale lavorare affinché ogni bambina e ogni bambino possa crescere in un contesto che garantisca ascolto, protezione, opportunità, inclusione e piena partecipazione alla vita della città. Non si tratta soltanto di aderire a una campagna di sensibilizzazione, ma di rinnovare un impegno concreto verso le nuove generazioni, nella consapevolezza che investire sui loro diritti significa investire sul futuro di Messina”.

La campagna “Go Blue” rappresenta anche un’importante occasione per diffondere la conoscenza della Convenzione ONU e sensibilizzare cittadini, famiglie, istituzioni e realtà del territorio sul ruolo che ciascuno può svolgere nella costruzione di una città sempre più attenta ai bisogni e alle aspirazioni dei minorenni.