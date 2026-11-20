Il Comune di Messina gestisce direttamente l'impianto di viale San Martino in attesa della gara per il nuovo gestore, con corsie assegnate a 7 società

La piscina Graziella Campagna riaprirà lunedì 23 novembre in gestione diretta del Comune di Messina e solo per le società sportive. Dopo l’annuncio di ieri, i dettagli emergono dalla determinazione dirigenziale numero 10777 del 20 novembre 2026 firmata dal dirigente del dipartimento Servizi alla persona, Salvatore De Francesco.

Dopo la scadenza della convenzione con la Fin, il Comune ha scelto questa strada per riaprire adesso mentre si avvia la gara pubblica per assegnare la gestione definitiva.

Chi entra in acqua e quali sono le regole

L’utilizzo della struttura è riservato esclusivamente alle società sportive che hanno aderito e sottoscritto il disciplinare d’uso, con divieto assoluto di manifestazioni di pubblico spettacolo o di apertura al pubblico. Le realtà coinvolte sono Sporting Club, Power Team Messina, Ossidiana, Onde Blu, Polisportiva Messina, Ulysse e Calypso Messina, che potranno svolgere attività istituzionali, agonistiche, amatoriali, giovanili, promozionali e di nuoto assistito, comprese quelle per disabili, pagando al Comune il corrispettivo previsto.

Per il coordinamento organizzativo e il raccordo operativo con gli uffici comunali sulle esigenze comuni delle società aderenti è stata individuata la società capofila Sporting Club, fermo restando che la gestione diretta resta in capo al Comune e che l’incarico non equivale ad affidamento del servizio o rappresentanza dell’ente. L’apertura effettiva resta legata alle prescrizioni del dipartimento Servizi manutentivi, contenute nella nota del 28 ottobre 2026, alle norme su sicurezza e igiene e alla presenza di personale tecnico e assistenti bagnanti.

Turni, corsie e durata provvisoria

Il piano di ripartizione delle corsie e dei turni è già stato concordato con le società e allegato all’atto, con fasce orarie distribuite lungo la settimana dalla mattina fino alle 21:40 e spazi dedicati anche al nuoto per disabili.

L’assegnazione degli spazi acqua ha carattere temporaneo, provvisorio e revocabile, non crea diritti acquisiti né corsie preferenziali nella futura gara e cesserà automaticamente quando verrà completata la procedura a evidenza pubblica e consegnata la struttura al nuovo gestore, salva la facoltà del Comune di chiudere o modificare prima per motivi organizzativi, tecnici o di sicurezza.