V Commissione. Focus su Scuole, impianti sportivi e Teatro

Scuole, impianti sportivi e Teatro Vittorio Emanuele sono stati gli argomenti al centro della seduta della V Commissione.

SCUOLE

La Commissione – si legge in un comunicato a firma del presidente Piero La Tona - ha ripercorso tutte le ultime vicende che dall’Ordinanza sindacale di chiusura di tutti i plessi scolastici si è evoluta con l’apertura, parziale e con turnazioni, senza che, nei fatti, siano stati affrontati i reali problemi della sicurezza degli edifici scolastici. La Commissione, infatti, che fin dall’inizio aveva plaudito all’iniziativa del Sindaco di porre all’attenzione di tutte le istituzioni la questione della sicurezza delle scuole messinesi, non può che rilevare che la situazione permane quella precedente all’ordinanza sindacale, nel senso che non sono stati effettuati né finanziati gli interventi necessari per giungere al rilascio delle certificazioni di agibilità e di prevenzione incendi che risultano ancora non esistenti. Nei fatti, poi, appaiono evidenti i disagi cui stanno andando incontro le famiglie i cui figli sono soggetti ai doppi turni così come sono aumentate le responsabilità dei dirigenti scolastici che o hanno dovuto organizzare delle poco funzionali turnazioni con disagi anche per il personale scolastico o si sono dovuti assumere l’onere organizzativo e finanziario di mettere in atto le misure compensative prescritte dal Decreto Ministero Interno del 21.3.2018 e dalla nota dei Vigili del Fuoco del 18.4.2018. La Commissione ha, dunque, auspicato che a questi disagi reali faccia seguito un impegno concreto dell’Amministrazione comunale che deve reperire tutte le risorse necessarie per mettere realmente in sicurezza le scuole ed ottenere così tutte le certificazioni necessarie, anche perché la sicurezza non si ottiene né con le proroghe né con i rinvii.

IMPIANTI SPORTIVI

La Commissione ha, poi, affrontato – continua La Tona - l’argomento degli impianti sportivi per i quali è intervenuta anche una disposizione di chiusura da parte dell’Amministrazione. Ha preso visione di un report di tutti gli impianti fornito dal dirigente competente ed è emerso che è necessario incardinare la discussione sull’approvazione di un Regolamento per la concessione alle società sportive degli impianti stessi per i quali, però, è necessario anche la messa a norma finalizzata all’ottenimento dell’agibilità. Su questo tema la Commissione, inoltre, ha programmato per le prossime sedute un confronto con il consigliere della 3^ circoscrizione Alessandro Cacciotto, primo firmatario di una proposta di Regolamento, e con il professore Alessandro Arcigli delegato provinciale del CONI.

TEATRO VITTORIO EMANUELE

La Commissione, infine, ha approvato all’unanimità l’allegato ordine del giorno che verrà sottoposto al Consiglio Comunale nelle prossime sedute al fine di impegnare il Sindaco, anche nella sua qualità di Deputato regionale, nonché tutta la deputazione regionale messinese a chiedere con forza al Parlamento siciliano la modifica delle norme che prevedono che la nomina del Presidente e del Sovrintendente siano di competenza dell’ Assessore regionale al Turismo, perché la Commissione ritiene che queste figure che determinano le scelte del più importante contenitore culturale della Città di Messina debbono essere di competenza del Sindaco di Messina.