Strade provinciali, dopo la lettera l'assessore Falcone convoca i sindaci

Lalettera degli amministratori siciliani sulle pessime condizioni delle strade provinciali dell’isola inviata nei giorni scorsi al Ministro Danilo Toninelli non è rimasta inascoltata (VEDI QUI). A cogliere l’appellodi sindaci, assessori e rappresentanti di decine di comuni, anche messinesi, è stato intanto l’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone che ha deciso di convocarli tutti a Palermo per aprire un tavolo di confronto. L’incontro è stato fissato per il prossimo 23 gennaio presso la sede dell’assessorato delle infrastrutture e della mobilità a Palermo, la questione sarà discussa con il componente del governo regionale, con il capo della segreteria particolare, Giuseppe Li Volti, e con Marco Corsaro, componente dell’ufficio di gabinetto dell’assessorato.

Gianfranco Gentile, presidente del consiglio comunale di Pettineo e consigliere regionale dell’Asael, si dichiara soddisfatto per la tempestiva risposta e la richiesta d’incontro da parte dell'Assessore Marco Falcone.

“Siamo convinti che un serio e proficuo confronto tra amministratori comunali e rappresentanti del Governo regionale sia fondamentale per rappresentare al meglio le problematiche che investono le nostre comunità e trovare le soluzioni più idonee.”