Amando S. Teresa, avanti tutta: battuto il Giarre 3-0. Primato consolidato

S. TERESA - La Farmacia Schultze – Villa Zuccaro S. Teresa, sale sull’ottovolante e resta imbattuta nel campionato di serie B2 girone I. Vittima di turno il Volley Giarre che si era presentato al Palabucalo con i galloni della vicecapolista, ma che esce battuta e, in determinati frangenti di gara frastornata, dalla corazzata cara al presidente Lama.

Camiolo si affida al sestetto collaudato con Bertiglia opposta ad Agostinetto, Rania e Marino nel ruolo di schiacciatrici, Mercieca e Richiusa dal centro, Foscari libero. Il santa teresino Mantarro privo di Elide Bontorno, schiera Rotella in palleggio con Miceli opposta, Barone e Chiesa in posto 4, Tracinà K e Leone al centro e Gueli libero.

Nel primo set si parte punto a punto con le 2 palleggiatrici che cercano molto le centrali. Allungo del Giarre nella parte centrale (8-12). Il discrezionale di Camiolo da i suoi frutti e l’Amando si riporta sotto 11-12 e dopo varie fasi alterne prende un leggero vantaggio (19-16) che porterà fino al termine (25-21). Mantarro nel corso del set ha cercato di dare una svolta cambiando la diagonale (Tracinà S. e Motta in campo) , mentre per la squadra santa teresina è stato importante il solito cambio De Luca Mercieca, con la giovane roccalumerese che con 2 battute ficcanti mette in difficoltà le catanesi e di fatto consegna il set alle bianco-azzurre.

Nel secondo parziale la musica cambia totalmente. Gli equilibri in campo vengono meno e con una super Marino (migliore in campo dei giornalisti a fine partita), l’Amando impone la propria superiorità, netta, a tratti nettissima. A nulla servono i tentativi di Mantarro di cambiare le sorti dell’incontro con i cambi in palleggio e sulle fasce (Motta per Barone). Il set scivola veloce verso la fine e si chiude 25-16. Sul finire del set è entrata anche Siracusano in luogo della Marino.

Ancora più impressionante la marcia della capolista nel terzo set. Parziale iniziale di 10 a 0 con Agostinetto in battuta, Bertiglia Rania e Richiusa a mettere palle a terra, Marino e Foscari (a cui è subentrata anche la Grillo) a difendere tutto. Camiolo da spazio nel corso del set a De Luca (questa volta in regia per Agostinetto),e a Casale per Rania. Il set si chiude sul 25-15 con un monster block di Bertiglia. Gli Eagles che insieme alla società hanno ricordato Fiorino Chillemi scomparso oggi improvvisamente, hanno salutato a fine gara le atlete con il solito rituale. Prima della sosta natalizia ultimo impegno a Castelvetrano sabato prossimo.

TABELLINO: FARMACIA SCHULTZE /VILLA ZUCCARO - VOLLEY GIARRE 3 -0 (25-21; 25-16; 25-15)

FARMACIA SCHULTZE: De Luca 1, Rania 11, Marino 11, Bertiglia 10, Mercieca 5, Richiusa 11, Agostinetto 7, Siracusano, Casale , Sturniolo

VOLLEY GIARRE: Barone 4, Chiesa 5, Milici 8, Leone 9, Tracina K. 2, Motta 3, Tracinà S., Marletta.

ARBITRI: Paris e Lisi da Frosinone