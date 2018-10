Volley Nizza, esordio vincente tra le mura amiche

NIZZA. Ottimo esordio tra le mura amiche dell' Ot Service Volley Nizza di Sicilia nella gara di debutto valevole per il campionato di Serie C femminile per la stagione 2018-19.

Il team jonico allenato da mister Sandro Prestipino si è imposto con un netto 3 a 1 sul Cuscino Unime. Dopo aver vinto il primo set senza particolari difficoltá, il Cus Unime tenta la rimonta aggiudicandosi il secondo set , poi il netto distacco che attribuisce i tre punti alla squadra di casa

In un palezzetto gremito le ragazze di casa partono subito forte contro le avversarie che rispondo colpo su colpo alla fine le ragazze di Prestipino trovano l’allungo per il definitivo 25-19.

Nel secondo set, i troppi errori delle joniche, cali di attenzione accompagnati dalla tenacia Delle avversarie vedono l'ot service uscire sconfitto. Nei successivi due set invece l'esperienza Delle joniche e un migliore posizionamento in campo fanno sì che la squadra di casa dettasse legge vincendo 25-13 il terzo e 25-15

Con la prima vittoria all'esordio la squadra capitanata da Villari conquista così i tre punti e inizia nel migliore dei modi il campionato di serie C.