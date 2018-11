Dopo il colpo esterno, il Mondo Volley Messina vince tra le mura amiche

Dopo la vittoria esterna contro Bronte, la compagine del Mondo Volley Messina si ripete in occasione del debutto casalingo tra le mura del PalaRescifina, battendo l’Area Volley M&B per 3 set a 1.

Il primo set viaggia sin dalle battute iniziali su un binario di grande equilibrio, con le due formazioni che mettono a turno la testa avanti, in una sorta di elastico che impedisce al match di avere un vero padrone. Il sestetto di mister Zito arriva a toccare un vantaggio di tre lunghezze (5-8), destinato tuttavia a una breve durata. Con un break di 8 punti a 3 i padroni di casa si portano avanti di due lunghezze (13-11 firmato da Mastronardo), ma non riescono a trovare lo strappo per mettere al sicuro il set. L’Area M&B risponde colpo su colpo e si viaggia a braccetto sino al 22 pari. Sul finale la compagine catanese trova lo spunto decisivo per andare a vincerlo.

Il copione cambia dal secondo set con un Mondo Volley che si toglie di dosso la tensione dell’esordio e inizia a spingere sin dalle battute iniziali (4 a 1 firmato da un servizio vincente di Marco Grimaldi). Alaimo mostra di avere la mano calda, imitato da Cupitò e Attinà. Al centro Mastronardo e Bruno fanno sentire il loro peso e i centimetri. La forbice va ampliandosi con una costante progressione prima sul +8 del 17-9 propiziato dal muro di Cupitò e poi un lungolinea di Attinà porta le lunghezze a undici (20-9). Positive anche le risposte dalla panchina con i giovani Gabriele De Luca e Gabriele Rizzo che si fanno trovare pronti a sfruttare le occasioni dando il loro contributo al collettivo. Il set va in archivio con un eloquente 25 a 18 in favore dei giallorossi che portano sull’1 pari il conteggio dei set.

Nel terzo i ragazzi di mister Tricomi mettono subito le cose in chiaro sin dalla partenza (3-0) e mantengono il margine acquisito in modo costante sino a metà parziale (15-11), poi il sussulto ospite vale l’aggancio a quota 16. In questo frangente sale in cattedra Bruno che con tre punti consecutivi (2 in attacco più un muro stampato) cui si accoda Alaimo danno il via allo strappo decisivo (20-16) che vale l’ipoteca sul set. Rizzo nel finale prende il posto di Cupitò, mostrando di avere buoni numeri. Il parziale lo chiude un muro di Mastronardo (25-18).

Nel quarto set la parità dura solo per i primi otto punti (4-4), poi Attinà e compagni allungano il passo (+5 del 10-5) e lo mantengono ben saldo nel proseguo della frazione (14-8). Mister Tricomi prosegue con le rotazioni dalla panchina: di nuovo dentro la mischia Rizzo (3 punti per lui alla fine del match), Cucca mentre Alberto Capillo in regia mantiene costante la distribuzione del gioco, trovando nel finale il muro che vale sette match point (24-17). Il secondo tentativo è quello buono per chiudere la contesa, con gli atleti che al centro del campo applaudono i tifosi sugli spalti del PalaRescifina.