Pallavolo, sfide finali nei campionati under. Zurro: "Sempre attenti al settore giovanile" - Tempostretto

Mercoledì al PalaBarca e giovedì al PalaRescifina l'under 18 femminile, al maschile l'under 17 e 19 si giocano l'accesso alle fasi regionali

Di Domenico Abbriano

MESSINA – Nel Comitato Territoriale Fipav Messina fervono i preparativi che, in questa settimana, condurranno allo svolgimento delle fasi finali dei campionati giovanili e all’assegnazione dei relativi titoli. Dopo l’Under 14 femminile, l’Under 15 maschile e l’Under 16 femminile, il cui primo posto è stato appannaggio rispettivamente di Ssd Unime Akademia, Jonica Santa Teresa e Polisportiva Nino Romano, nella giornata di mercoledì 12 aprile, presso il PalaBarca di Letojanni, si sfideranno, alle ore 17, le due migliori formazioni del torneo Under 18 femminile, Team Volley Messina e Polisportiva Nino Romano, mentre a seguire quelle dell’Under 19 maschile, ancora il Team Volley Messina e la Play Volley Barcellona.

A distanza di ventiquattr’ore, quest’ultima, a conclusione dell’intensa due giorni pallavolistica messinese, presso il PalaRescifina di Messina con inizio alle ore 17, affronterà la formazione del Mondo Giovane, nella gara che porterà alla conquista del titolo di campione territoriale Under 17 maschile. Lo staff del Presidente Alessandro Zurro sta ultimando gli ultimi dettagli organizzativi per consentire una coinvolgente riuscita dell’eventi sportivi in questione; quest’ultimi verranno trasmessi in diretta sui canali social del Comitato Territoriale e di Universo Messina; al termine degli stessi prevista la cerimonia di premiazione delle società protagoniste.

Restano da assegnare i primi posti dei campionati Under 13 maschili e femminili che hanno da poco preso il loro avvio.

La formula delle competizioni

Nei tre tornei in questione (Under 18/f, Under 17/m e Under 19/m), tutte le società iscritte sono state suddivise in due gironi (girone A e girone B). Al termine della fase di qualificazione, con gare di andata e ritorno, per le prime due classificate passaggio in semifinale (1a del girone A contro 2a del girone B e viceversa) dove le risultanti vincenti, sul doppio confronto in casa e fuori, hanno avuto accesso alle finali.

“Si sta per concludere anche questa stagione sportiva” – commenta il Presidente del Comitato, Alessandro Zurro – “Le finali Under 18 femminile, Under 17 e Under 19 maschile, che vedranno il Comitato impegnato intensamente nelle giornate di mercoledì e giovedì, abbiamo voluto venissero trasmesse in diretta, in un momento molto significativo per il movimento, per dare la possibilità a tutti i parenti dei nostri giovani e agli appassionati di seguire questi eventi e di coinvolgerli il più possibile. Il Comitato Territoriale di Messina è da sempre attento a tutto il settore giovanile e ai relativi campionati. Ci tengo a ricordare che, come per il campionato Under 16 femminile, al cui titolo è legato, ormai da diversi anni, il Trofeo “Angelo Sottile”, anche quello di Under 18 femminile assegnerà un Trofeo dedicato alla memoria di un altro pallavolista che ci ha lasciati troppo presto, Giovanni Rizzo. Saranno finali molto combattute e auguro a tutti un buon divertimento“.

Under 18 femminile, Trofeo “Giovanni Rizzo”

Come per il campionato Under 16 femminile, che oltre al titolo di campione territoriale ha assegnato il Trofeo dedicato ad Angelo Sottile, anche quello dell’Under 18 femminile ricorda una persona e atleta di spicco del volley messinese, anch’egli scomparso prematuramente a causa di una malattia. Si tratta di Giovanni Rizzo, nell’immagine che segue, giocatore del Trinisi, apprezzato e voluto bene da tutti. Vittoria Guadagnini, con un passato da pallavolista e amica di Giovanni, ma anche Peppe Scilipoti e Santino Pino, suoi compagni di squadra, lo ricordano così: “Giovanni era un ragazzo solare e socievole; punto di riferimento e di equilibrio per la squadra e i suoi gruppi di amicizie. Sempre pronto a riportare la pace lì dove serviva e bravo ad aggregare, mettendo insieme persone anche molto differenti per carattere e personalità. Ha lottato fino alla fine contro la malattia e ha creduto sempre di poter vincere la sua battaglia, affrontandola con la stessa tenacia che metteva anche in campo. Fino all’ultimo parlava del futuro, del suo futuro perchè non hai mai perso la speranza”. Un pensiero lo ha voluto condividere anche un’altra amica di Giovanni, già dirigente nel volley messinese, Nadia Salmieri: “Non lo dimenticheremo mai! Sarà sempre nei nostri pensieri e ogni giorno ci mancherà il suo sorriso e la sua gioia di vivere, l’amicizia che ci ha donato. La sua più grande eredità sarà l’amore con cui ha sempre vissuto”.

Con 32 punti, 11 vittorie ed una sola sconfitta, il Team Volley Messina (foto qui sotto) ha chiuso il girone A al primo posto in classifica con undici lunghezze di vantaggio sul Trinisi Pace del Mela. Si è qualificata per la finale di mercoledì, dopo aver superato in semifinale l’Autoricambi Giorgianni Barcellona, seconda classificata nel girone B. E dal girone B giunge la seconda finalista, la Polisportiva Nino Romano. Per le mamertine percorso netto, nella fase preliminare, con 35 punti, 12 vittorie in altrettante gare e dieci punti di vantaggio sulle barcellonesi. In semifinale, passaggio ottenuto con una doppia vittoria sul Trinisi Pace del Mela.

“Siamo entrati in palestra il primo settembre” – esordisce il tecnico Nicola D’Andrea – “non conoscendo nessuna delle atlete. Cammin facendo le ragazze hanno dimostrato di avere tanta voglia di lavorare in palestra e, pian piano, ci siamo costruito questo percorso vincente che, in fase di programmazione, ci aspettavamo arrivasse in più tempo. Abbiamo raggiunto un livello, nel gioco di squadra ma anche individualmente, significativo per l’età. E’ stato bello e gratificante, perdendo, nel girone di qualificazione, solo una gara al tie-break fuori casa. Siamo tutti contenti anzitutto per loro che hanno dato tutto in questi mesi, senza lesinare sforzi e rinunciando anche ad impegni personali importanti. La finale è il giusto premio a questo meraviglioso cammino. La Nino Romano, squadra nell’immagine che segue, è una formazione abituata a disputare finali e questo per noi sarà uno svantaggio inizialmente, anche se la gara è tutta da giocare. Loro hanno individualità importanti sia a posto 4 che al centro, dove hanno atlete che stanno lottando per la conquista della B2. Saremmo felici che potessero farcela a conquistare la promozione con la prima squadra. Tornando alla finale, proveremo a giocarcela e soprattutto spero sia un giorno di festa per il volley messinese e per tutte le protagoniste. Quest’ultime dovranno fare la loro parte, dando tutto sul terreno di gioco. Non sarà un eventuale risultato negativo ad inficiare quello che le due formazioni hanno sin qui realizzato”.

Federica Lo Duca, seconda allenatrice della Nino Romano: “Sarà una partita sicuramente molto combattuta rispetto alle altre giocate. Ci aspettiamo che il Team Volley Messina abbiano studiato il nostro gioco e abbiamo preparato al meglio la gara. Dovremo affrontare questa finale con massima attenzione e determinazione. Le ragazze sono molto motivate. Diverse di loro partecipano al campionato di serie C e hanno maturato un’esperienza che servirà anche per sopperire alla poca di qualche altra. Siamo molto felici di affrontare questa ennesima finale provinciale cui arriviamo con tutti i propositi di fare bene”.

L’under 19 maschile

Girone A dominato dall’inizio alla fine dal Team Volley Messina che arriva al passo conclusivo del torneo territoriale forte dei 36 punti (12 vittorie, nessuna sconfitta ed un solo set perso) maturati nella fase preliminare e dopo aver superato solo al golden set la Ricc Volley Brolo, al termine di un doppio confronto tiratissimo in semifinale. La seconda finalista è la Play Volley Barcellona, squadra nell’immagine che segue, qualificatasi per la finale al termine del fase preliminare in cui ha vinto il girone B con 30 punti, 10 vittorie e due sconfitte ed un solo punto di vantaggio sulla formazione brolese. In semifinale, doppio successo su Mondo Giovane, seconda classificata nel girone A, e porte aperte per l’ultimo atto del torneo.

Pippo Donato, tecnico del Team Volley Messina, squadra nell’immagine che segue: “Cinque dei nostri ragazzi hanno fatto parte del gruppo della serie D, imbattuta per tutto il campionato ma sconfitto nell’ultima partita in casa contro Termini Imerese. Affronteremo Barcellona con la consapevolezza che sarà una partita molto combattuta ma anche delle nostre potenzialità”.

Giovanni Fazio, tecnico della Play Volley Barcellona: “è stato un campionato lungo e con una formula, per me, nuova. Abbiamo avuto dei momenti altalenanti, ma sicuramente il gruppo è cresciuto. I ragazzi si stanno preparando al meglio per la finale di mercoledì; alcuni per entrambe dato che quattro su dieci sono Under 17. Speriamo di fare bene e, indipendentemente dal risultato, vogliamo uscire dal campo sapendo di aver dato tutto”.

L’under 17 maschile

Con 22 punti in 8 gare, 7 vinte ed una sconfitta, Mondo Giovane, squadra nell’immagine che segue, ha conquistato definitivamente la testa del girone A, staccando il Team Volley Messina, al secondo posto, di cinque punti. In semifinale, contro l’Intermedia Volley, la seconda piazzata del girone B, i successi per 3-0, maturati sia nel confronto di di andata che in quello di ritorno, hanno consentito al Mondo Giovane l’accesso alla finale di giovedì. L’altra finalista, la Play Volley Barcellona, ha ceduto alle formazioni avversarie un solo set tra il girone di qualificazione, in cui ha strapazzato ogni contendente, con 30 punti realizzati nelle 10 vittorie in altrettante gare (staccando la seconda della classe, l’Intermedia Volley, di dieci lunghezze) e i due 3-0 conquistati, ai danni del Team Volley Messina, nelle due semifinali.

Fortunato Micalizzi, tecnico del Mondo Giovane: “è stata una stagione affrontata con un gruppo di ragazzi dei quali alcuni già parte del gruppo dalla scorsa stagione, mentre altri totalmente nuovi e che hanno appena iniziato l’attività. Rispetto al passato, abbiamo perso degli elementi importanti, come Marco Mondello (passato alla Mater Domini) e qualcun altro; però, i nuovi si sono ben integrati. Le difficoltà durante l’arco del campionato non sono mancate. Ci siamo incontrati con ottime squadre e società che lavorano molto bene. Nella semifinale, contro l’Intermedia Volley, guidata ottimamente da Gabriele Marchetta, nonostante le vittorie per 3-0, sono state due gare molto tirate e con parziali alti. L’abbiamo spuntata noi ma i nostri avversari hanno giocato alla pari. Sono molto soddisfatto di quanto già ottenuto. Per la finale sono tranquillo e mi piace mantenere un profilo sempre abbastanza basso perché conosco la squadra del Barcellona. Anche lo scorso anno l’abbiamo affrontata in finale. E’ ben attrezzata e con elementi di spicco. La partita è aperta a qualsiasi tipo di risultato; per cui adesso è importante mantenere la serenità necessaria per consentire ai ragazzi di approcciare la gara come una qualunque. Mi piace farli arrivare tranquilli e senza pressioni addosso; l’eccesso può avere effetti negativi. Profilo basso perché c’è grande rispetto per l’avversario. Vincerà sicuramente la squadra che giocherà meglio”.

Enza Torre, tecnico della Play Volley Barcellona, squadra nell’immagine che segue: “È inutile nascondere che la finale territoriale era l’obiettivo minimo che mi ero prefissata. Sono molto orgogliosa del gruppo che ho a disposizione. Giovedì ci giocheremo la partita a viso aperto. Il percorso fatto fino ad adesso da questo fantastico gruppo è stato netto, con un solo set perso, ma sappiamo che non ci aspetta una partita semplice perché di fronte avremo un avversario di qualità. La nostra società giocherà per i due titoli territoriali, u17 e u19, a meno di 24 ore l’una dall’altra. Questo spero sia lo stimolo giusto per fare qualcosa di grande, sono sicura che i ragazzi daranno il massimo”.

Per Daniele Sottile, immagine che segue, fratello del compianto Angelo, palleggiatore di Civitanova in serie A1 e argento alle Olimpiadi di Rio 2026 con la Nazionale azzurra, anche l’occasione di ricordare il proprio passaggio nelle giovanili e salutare i protagonisti delle prossime finali: “Gli eventi che si terranno a Letojanni e Messina, mercoledì e giovedì, mi apre moltissimi ricordi. Infatti, anche io diversi anni fa vi ho preso parte e ancora oggi lo ricordo con grande piacere. E’ bello sapere che tanti ragazzi amano lo sport e vedano nella pallavolo la loro passione. Faccio un grosso in bocca al pesce spada a tutti i partecipanti, certo che si divertiranno nel vivere un evento così bello”.

Programma e arbitri designati

12 aprile, ore 17:00, PalaBarca – Letojanni

Finale Under 18/f – Trofeo “Giovanni Rizzo”

Team Volley Messina vs Polisportiva Nino Romano

Arbitro: Sara Federica Perdichizzi di Barcellona e Luca Cardaci di Brolo.

12 aprile, ore 19:00, PalaBarca – Letojanni

Finale Under 19/m

Team Volley Messina vs Play Volley Barcellona

Arbitro: Marco Leonardi di Messina ed Erika Burrascano di Messina.

13 aprile, ore 17:00, PalaRescifina – Messina

Finale Under 17/m

Play Volley Barcellona vs Mondo Giovane

Arbitro: non ancora designato.