Pallavolo, svelati i gironi dei massimi campionati regionali maschili e femminili

Tante le squadre cittadine e della provincia che lotteranno nella prossima stagione nei massimi campionati regionali

La Fipav Sicilia ha recentemente diramato la composizione dei gironi per quanto riguarda la Serie C e la Serie D sia maschile che femminile. Nella Serie C, che è il massimo campionato regionale, saranno in 12 le società messinesi su 54 totali a competere. Per un totale di quattro promozioni alle Serie B nazionali, due posti in palio per la B maschile e due in palio per la B2 femminile.

Partendo dalla Serie C maschile, che vedrà al via 21 squadre suddivise in due gironi, la nostra provincia vedrà Play Volley Barcellona, Trinisi e Sicily Beach Volley School inserite nel girone A con tre squadre trapanesi (Erice Entello, Volley Sporting Club, Volley Gibellina) e cinque palermitane (Club Leoni, Gs Don Orione, Gs Pallavolo Terrasini, Sp Hobby Volley). Dall’altra parte nel girone B dieci squadre tra cui la cittadina Team Volley Messina e la Jonica Volley Santa Teresa a cui si aggiungono quattro catanesi (Paternò Volley, Pedara Volley, New Image Giarre), l’ennese Volley Agira, la nissena Pegasus, l’aretusa Il Gabbiano e la ragusana Volley Modica. Le ultime due del girone A e l’ultima del girone B retrocederanno in Serie D.

Più combattuta la Serie C femminile con 33 squadre al via suddivise in tre gironi. Le messinesi sono tutte inserite nel girone B composto dalle sette peloritane (Nino Romano Milazzo, Pallavolo Olivieri, Volley ’96 Milazzo, Messina Volley, Amando Volley Group Santa Teresa, Ssd UniMe e Team Volley Messina) a cui si aggiungono quattro formazioni catanesi (Teams Volley, Golden Volley Aci Catena, Liberamente, Pallavolo Zafferana). Le ultime due di ogni girone retrocederanno direttamente in Serie D femminile.

I campionati inizieranno l’ultimo weekend di ottobre tra il 26 e 27 ottobre 2024. Stagione regolare che terminerò il 26/27 aprile 2025. Non si giocherà il 29 dicembre 2024, il 5 gennaio 2025 e il 20 aprile 2025 per le festività di Natale e Pasqua. Sosta anche il 16 febbraio 2025 per la convocazione dell’assemblea regionale e il 26 gennaio 2025 per la disputa della Coppa Sicilia. Quest’ultima manifestazione vedrà impegnate in gara secca le prime due classificate di ogni girone maschile al termine del girone d’andata, mentre al femminile si giocheranno semifinali e finale tra le tre prime classificate di ogni girone e la miglior seconda dei tre gironi. Il girone B di Serie C maschile avrà delle giornate di pausa in più rispetto al girone A, soluzione obbligata per fai coincidere la sosta della Coppa e l’inizio della seconda fase playoff.

I gironi della Serie D

In Serie D maschile 22 squadre divise in due gironi da 11 squadre. Le due messinesi Volley ’96 Milazzo e Peloro Volley inserite nel girone B insieme a Universal Catania, Volley Valley, Nuova Linea, Ciclope Volley Bronte, New Astra, Pallavolo Viagrande, Free Ball e Giarratana Volley. Il campionato inizierà a fine ottobre per terminare a fine aprile, non ci sarà seconda fase con le prime tre squadre dei due gironi promosse direttamente in C maschile e le ultime due di ogni girone che saranno retrocesse in Prima Divisione.

Maggior affollamento in Serie D femminile che vedrà il campionato partire con 40 squadre suddivise in tre gironi. Il girone delle messinesi è il B con 13 squadre al proprio interno. Le 7 messinesi (Play Volley Barcellona, Roccalumera Pallavolo, Libertas Volley, Nebrodi Sporting, New Volley Team, Porto Don Bosco, Pallavolo Messina) e le sei catanesi (Universal Catania, Pgs Juvenilia, Pallavolo Acireale, New Randazzo Volley, Zafferana Volley, Alus Volley Mascalucia). Come per gli uomini non ci sarà seconda fase ma il campionato, essendo più squadre, terminerà l’ultimo weekend di maggio. Al termine le prime tre di ogni girone saranno promosse direttamente e le ultime due dei gironi A e B (composte da 13 squadre) retrocederanno in Prima Divisione, il girone C composto da 14 squadre avrà una retrocessione in più con le ultime tre squadre che scenderanno in Prima Divisione.