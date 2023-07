Palmi. Beccati con 12 chili di cannabis nell'auto, in manette tre ventenni - Tempostretto

Dopo una ispezione del veicolo, gli agenti della Polstrada hanno rinvenuto 13 sacchetti di cellophane di “Cannabis”, per un peso totale pari a 12,704kg

PALMI – Una pattuglia della Polizia Stradale della sottosezione di Palmi, in seguito ad un controllo di un’autovettura, modello Fiata Panda, presso lo svincolo di S.Trada , fermata su segnalazione del Centro Operativo di Polizia Stradale di Lamezia Terme, dopo una ispezione del veicolo, ha rinvenuto 13 sacchetti di cellophane contenenti una consistente ed apparente sostanza vegetale di circa 1,00 chilogrammo per ogni sacchetto che, successivamente, veniva esaminata ed identificata per “Cannabis”, per un peso totale pari a 12,704kg. I tre soggetti a bordo dell’auto, tre ventenni, sono stati accompagnati il Commissariato di Gioia Tauro e dopo avere accertato che il quantitativo di Cannabis rinvenuto appariva ragionevolmente destinata allo spaccio, sono stati tratti in arresto.