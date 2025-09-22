 Palmi. Controlli carabinieri, sequestrato un fucile pronto all’uso e varie munizioni

Dario Rondinella

lunedì 22 Settembre 2025 - 14:43

L’area in cui il fucile è stato rinvenuto ricade su un terreno riconducibile a un soggetto noto alle Forze dell’Ordine

PALMI – I Carabinieri della Compagnia di Palmi, nel corso di un mirato servizio di controllo lungo la strada provinciale che collega il centro cittadino alla frazione Tonnara, hanno rinvenuto un’arma da fuoco occultata con modalità tali da renderla immediatamente disponibile all’uso. L’operazione, condotta con il supporto dello Squadrone Eliportato Cacciatori Calabria e del Nucleo Carabinieri Cinofili di Vibo Valentia, ha permesso di scoprire un fucile calibro 12 in ottimo stato di conservazione, avvolto nel cellophane e nascosto in una cavità ricavata nel muro di contenimento della carreggiata. Accanto all’arma, già predisposta con parte delle cartucce inserite nel caricatore, i militari hanno rinvenuto circa 20 munizioni dello stesso calibro.

L’area in cui il fucile è stato rinvenuto ricade su un terreno riconducibile a un soggetto noto alle Forze dell’Ordine, ma di fatto liberamente accessibile. Il sequestro ha consentito di sottrarre un’arma perfettamente funzionante alla possibile disponibilità di ambienti criminali, scongiurando un potenziale
impiego per attività delittuose. Le indagini proseguono per risalire a chi avesse occultato l’arma e alle finalità per cui fosse stata nascosta.

