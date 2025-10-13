 Palmi. Due sorelle ferite in un incidente sulla strada statale 18

Palmi. Due sorelle ferite in un incidente sulla strada statale 18

lunedì 13 Ottobre 2025 - 14:23

Le ragazze sono state ricoverate all’ospedale Gom di Reggio Calabria, ma non sarebbero in pericolo di vita

PALMI – Due sorelle di 14 e 15 anni sono rimaste gravemente ferite in un incidente avvenuto intorno alle 22 di ieri lungo la statale 18, a Palmi. Le due giovani, che viaggiavano su una minicar e stavano rientrando a casa nel quartiere San Leonardo, si sono scontrate con un’altra auto per cause ancora in corso di accertamento.

Secondo una prima ricostruzione, l’impatto sarebbe avvenuto mentre l’altro veicolo effettuava un sorpasso. Il conducente si è subito fermato per prestare soccorso.

Le ragazze sono state trasportate all’ospedale Gom di Reggio Calabria, dove si trovano ricoverate con diverse fratture, ma non sarebbero in pericolo di vita. Le forze dell’ordine stanno ancora ricostruendo l’esatta dinamica dell’incidente.

