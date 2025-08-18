 Palmi. Tutto pronto per la Notte Bianca di sabato 23 Agosto

lunedì 18 Agosto 2025 - 08:53

Una nottata all’insegna del divertimento, con oltre 30 eventi sparsi nelle vie cittadine del centro storico della Città

PALMI – Dopo il grande successo delle precedenti con oltre 30.000 presenze sulla Città di Palmi, si prepara per il nono anno consecutivo uno degli eventi più attesi dell’estate palmese e dell’intera Regione, con inizio a partire dalle ore 20 orario no stop.

Riflettori puntati per la IX° Edizione della Notte Bianca di Palmi in programma sabato 23 Agosto 2025 organizzata dalla nota agenzia di eventi e spettacoli ‘andreacogliandroeventi’.

Una nottata all’insegna del divertimento, con oltre 30 eventi sparsi nelle vie cittadine del centro storico della Città, con artisti di strada, clown, street band, statue viventi, Sand Art, il teatro dei burattini, giocolieri, sputa fuoco, giganti, trampolieri, spettacolo di bolle, infiorata, dancing piano, danza aerea, concerto live in piazza I° Maggio con ‘C’è Rino band’, mostre fotografiche e tantissimi artisti sparsi nelle piazze principali, coprendo anche tutto il Corso Garibaldi e una parte di Via Roma… e moltissimo altro ancora.

La nota agenzia di eventi e spettacoli sta organizzando come ogni anno con passione e sacrifici per renderla come sempre, una notte magnifica, ringraziando soprattutto tutti gli sponsor che hanno contribuito a questo grande evento.

