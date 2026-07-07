Paradiso. Piazza Maria Costa in condizioni di degrado

Il comitato "Messina la città dimenticata" scrive al sindaco Federico Basile, alla presidente della V Municipalità, Beatrice Belfiore, al Demanio Marittimo e a Messina Servizi

“Dopo circa un anno dall’inaugurazione e della intitolazione dell’area adiacente la via Case Basse Paradiso alla poetessa Maria Costa, la zona è ripiombata in un luridume incredibile. Spazzatura di ogni tipo, copertoni, persino barche ammalorate lasciate in bella vista, strutture fatiscenti, probabilmente anche abusive, bottiglie rotte, mentre i pochi fruitori della spiaggia (un tempo affollatissima), scoraggiati dal degrado e dal potenziale pericolo, preferiscono altre zone”.

Lo dice il comitato “Messina la città dimenticata”, che ha scritto al sindaco Federico Basile, alla presidente della V Municipalità, Beatrice Belfiore, al Demanio Marittimo e a Messina Servizi.

“Sarebbe auspicabile, oltre ad un urgente intervento di Messina Servizi, un intervento coordinato con l’Autorità di Demanio, per collocare alcune telecamere al fine di prevenire fenomeni di «cafonismo» abitudine dura a morire dei soliti incivili”.