Parcheggi intelligenti. “Un periodo di tolleranza, poi chi posteggia male sarà multato”

A breve l’installazione dei primi 24 parcometri, il servizio sarà a regime anche con l’app

“I pannelli sono stati collaudati e sono tutti funzionanti”. La presidente di Atm, Carla Grillo, fa chiarezza sul sistema “Smart parking”, i parcheggi intelligenti, che è praticamente già attivo, anche se non a pieno regime. I cartelli sono stati posizionati a una certa distanza uno dall’altro e indicano quanti parcheggi liberi ci sono nelle vie limitrofe, agevolandone la ricerca, con risparmio di tempo e inquinamento.

A breve sarà disponibile anche un’applicazione e i cittadini potranno vedere in anticipo, sui propri telefoni, dove trovare posto libero. “Stiamo attendendo l’installazione dei primi 24 parcometri su 45 previsti, che dovrebbe avvenire a breve – dice la presidente – . La gara è stata aggiudicata, il materiale è arrivato e sono stati stabiliti i punti di collocazione. Vogliamo fornire un servizio più completo possibile, anche per i meno avvezzi alla tecnologia, che erano abituati coi gratta e sosta. Faremo anche un video per spiegare il nuovo sistema e in giro ci sarà il nostro personale per aiutare”.

Di certo, però, serve la collaborazione dei cittadini. Abbiamo documentato come alcuni parcheggino al di fuori delle linee, facendo “saltare” il sistema. “Ci sarà un primo periodo di tolleranza – conclude la Grillo – ma poi chi parcheggia in modo errato sarà sanzionato. Le auto devono essere posteggiate dentro lo stallo e rilevate dai sensori”.