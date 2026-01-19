Parcheggio Cavallotti, via alla sostituzione degli ascensori VIDEO

Un mese di tempo per il primo impianto, poi si passerà al secondo

Mesi di guasti continui e riparazioni provvisorie che avevano reso l’accessibilità ai cinque piani del silos un terno al lotto. Oggi sono iniziati i lavori di sostituzione integrale dei due ascensori. La ditta incaricata ha aperto il cantiere stamattina, segnando l’avvio di un iter che porterà al rinnovo totale delle infrastrutture entro febbraio.

Il cronoprogramma

L’intervento non prevede il rifacimento simultaneo dei due ascensori, una scelta per limitare i disagi. Si procederà infatti con una sostituzione alternata: la ditta ha iniziato oggi le operazioni sul primo dei due impianti. Secondo il cronoprogramma stabilito, questa prima settimana sarà interamente dedicata allo smontaggio del vecchio elevatore, a cui seguiranno circa dieci giorni per l’installazione della nuova cabina e della relativa componentistica. Una volta ultimato il montaggio, si passerà alla fase del collaudo tecnico.

Solo quando il primo ascensore sarà regolarmente in funzione e aperto al pubblico, gli operai procederanno con lo smantellamento e la sostituzione del secondo impianto, seguendo lo stesso schema operativo.

Assistenza garantita durante il cantiere

Nel frattempo resterà attivo il servizio di assistenza straordinaria tramite golf car. Il mezzo elettrico, guidato dagli operatori aziendali, continuerà a fare la spola tra i piani del parcheggio per trasportare disabili, genitori con passeggini o utenti impossibilitati a percorrere le scale fino ai piani più alti.

Il servizio di navetta interna rimarrà a disposizione per tutta la durata dei lavori, garantendo il diritto alla mobilità anche in questa fase di transizione, necessaria per mettere fine a un’emergenza che durava da troppo tempo.

