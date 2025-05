Parcheggio Europa Ovest, lavori prorogati al 7 luglio

Ancora due mesi per completare la parte più a monte

Fine lavori prevista al 28 marzo, poi posticipata al 7 maggio e ora al 7 luglio. C’è una nuova proroga per il parcheggio Europa Ovest.

Giovedì una profonda buca si è aperta sull’asfalto, facendo sprofondare per metà uno dei mezzi di lavoro. L’operaio a bordo non ha riportato ferite gravi, fortunatamente, ma bisognerà verificare le cause, sperando che non si creino ulteriori ritardi.

La prima parte del parcheggio, 115 posti auto tra la rotatoria Zaera e l’ospedale Piemonte, era stata aperta lo scorso 23 dicembre, mentre lo scorso 7 gennaio erano iniziati i lavori nella parte più a monte, dove saranno realizzati 80 posti auto, per un totale di 195.

E’ uno dei tre parcheggi di interscambio, su quattordici, i cui lavori sono ancora in corso. Gli altri due sono quello di Santa Margherita, i cui lavori sono iniziati lo scorso 4 febbraio, e quello di viale Giostra, i cui lavori sono ripresi da poco e al centro delle polemiche per il taglio degli alberi.