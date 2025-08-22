Parcheggio di Paradiso. Tre anni per riaprirne metà

E l’estate 2025 ormai volge al termine
MESSINA – Era la fine di luglio del 2022 quando il parcheggio di Paradiso (e gli altri due della riviera nord) veniva chiuso perché “assalito” dall’erosione costiera. Si era dovuto attendere quasi due anni, maggio 2024, per l’avvio dei lavori, che però erano durati pochi giorni e il cantiere era stato subito messo sotto sequestro per l’inidoneità del materiale usato per i lavori. E se gli altri due parcheggi avevano riaperto, quello di Paradiso è rimasto chiuso.
A maggio 2025 era stata autorizzata la bonifica del materiale inquinante e la speranza era che almeno quest’estate fosse “salva”. Non è stato così perché il via libera dal Demanio è appena arrivato e per la riapertura si è dovuto attendere ieri, 21 agosto, quando la stagione estiva volge al termine.
Disponibili, tra l’altro, solo i parcheggi lato monte perché lato mare è stato lasciato spazio alle opere anti erosione. Dunque tre anni per riaprire metà parcheggio. Tempi incompatibili con le esigenze di residenti, commercianti e di tutti i cittadini che d’estate affollano la riviera nord.
Tripla vergogna. Tre anni per partorire un topolino. Viene da piangere.
Esiste un livello di inettitudine oltre il quale tutti devono sentirsi responsabili. Demanio, magistratura, sindaco, giunta., consiglio comunale. Ciascuno fa il suo compitino perdendo il senso più profondo del suo ruolo. Perdendo la visione d’insieme. Michela Murgia in nelle sue “Istruzioni per diventare fascisti” in maniera PARADOSSALE (sia chiaro) parla della democrazia e della divisione dei ruoli come di un sistema estremamente inefficace. Il parcheggio di Paradiso ne è un esempio. Ognuno pensa di avere la coscienza pulita per avere fatto bene il suo compitino. Nessuno si è preso responsabilità politiche ed ha forzato le decisioni. Ma sì prendiamola a ridere…..
Finalmente! Tre anni di attesa per un parcheggio al 50%. A questo ritmo, per vederlo aperto del tutto dovremo aspettare che la tecnologia per le auto volanti diventi obsoleta. Grazie, sindaco, per l’efficienza… a metà!” Arrivati a questo punto mi sarei aspettato l’apertura con tanto di nastro rosso il sindaco con il solito vestito blu e tanto di cravatta , e il solito assessore mondello con i suoi discorsi.
Complimenti alla competenza dell’amministrazione sempre vigile…per le cose che gli interessano
BUDDACILANDIA e famosa per le “mezze”…..fate voi…….ma i Buddaci chi sinni freganu …votunu sempri i stissi….o non ci vannu a vutari , .avi 60 anni vota e gira tranni qualchi casu eccezziunali…. , ..pinsatici….
Unilateralmente….tramite tempostretto avevo scommesso una granita con il vicesindaco che aveva prospettato aperture veloci per tutti i parcheggi.
Ammetto che mi piace vincere facile.
…….anche per l’arco di Cristo re…..chiacchiere…..ma dopo tanti anni non si vedrà un operaio per ancora chissà quanto tempo…
Ho visto cose cose che voi umani non potreste mai immaginare….costruire una stazione ferroviaria in Cina in 9 ore, un grattacielo di 89 piani in 54 giorni…. e tutti questi ricordi andranno persi come lacrime nella pioggia- che visto il posto in cui abito – è più che opportuno……
Problema:
Se per risistemare (non costruire ex novo)mezzo parcheggio lungo sì e no 100 metri si impiegano tre anni, quanto tempo sarà necessario per realizzare un ponte a campata unica lungo 3.600 metri e tutte le opere (viadotti,gallerie, rampe di accesso…)?