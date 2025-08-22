Parcheggio di Paradiso. Tre anni per riaprirne metà

E l’estate 2025 ormai volge al termine

MESSINA – Era la fine di luglio del 2022 quando il parcheggio di Paradiso (e gli altri due della riviera nord) veniva chiuso perché “assalito” dall’erosione costiera. Si era dovuto attendere quasi due anni, maggio 2024, per l’avvio dei lavori, che però erano durati pochi giorni e il cantiere era stato subito messo sotto sequestro per l’inidoneità del materiale usato per i lavori. E se gli altri due parcheggi avevano riaperto, quello di Paradiso è rimasto chiuso.

A maggio 2025 era stata autorizzata la bonifica del materiale inquinante e la speranza era che almeno quest’estate fosse “salva”. Non è stato così perché il via libera dal Demanio è appena arrivato e per la riapertura si è dovuto attendere ieri, 21 agosto, quando la stagione estiva volge al termine.

Disponibili, tra l’altro, solo i parcheggi lato monte perché lato mare è stato lasciato spazio alle opere anti erosione. Dunque tre anni per riaprire metà parcheggio. Tempi incompatibili con le esigenze di residenti, commercianti e di tutti i cittadini che d’estate affollano la riviera nord.