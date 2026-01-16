 "Parcheggio sul marciapiede nonostante la nuova segnaletica"

venerdì 16 Gennaio 2026 - 09:32

"Se la Polizia municipale non ha la possibilità di effettuare controlli periodici meglio installare gli archetti parapedonali"

MESSINA – Neanche 48 ore sono passate da quando il Comune ha sistemato la segnaletica orizzontale e verticale sulla Via San Giovanni di Malta che i soliti automobilisti “disattenti” hanno provato ad eludere le norme del Codice Stradale, parcheggiando in “divieto di sosta” e “rimozione forzata del veicolo” sul marciapiede “lato sud”.

E per non farsi mancare nulla, qualcuno ha provato a parcheggiare in un breve tratto del marciapiede “lato nord” all’altezza delle strisce pedonali. E stavolta non vi sono alibi, in quanto sono stati posti i cartelli stradali in maniera ben visibile e delimitati con vernice gli stalli per il parcheggio.

“A questo punto bisogna provvedere a mantenere il rispetto della normale viabilità stradale e garantire la sicurezza dei pedoni sui marciapiedi. Se non sarà possibile un “controllo” periodico della Polizia municipale, allora si dovranno installare ulteriori archetti parapedonali”, segnala un cittadino.

