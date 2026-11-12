 "Un battito che conta", Gospel Project Choir in scena per la ricerca

“Un battito che conta”, Gospel Project Choir in scena per la ricerca

Giuseppe Fontana

“Un battito che conta”, Gospel Project Choir in scena per la ricerca

giovedì 12 Novembre 2026 - 19:30

Il concerto a Milazzo il prossimo 5 dicembre. Il ricavato a sostegno della ricerca sulle malattie oncologiche pediatriche rare

MILAZZO – Si terrà il prossimo 5 dicembre alle ore 18 al Teatro Trifiletti di Milazzo un evento di beneficenza che guarda alla ricerca e alla salute dei più piccoli. Si tratta di “Un battito che conta”, il concerto del Gospel Project Choir, il cui ricavato andrà a sostegno della ricerca sulle malattie oncologiche pediatriche rare.

Attenzione particolare sarà data alle famiglie del comprensorio, che vivono quotidianamente situazioni simili in silenzio, tra cure, attese e preoccupazioni. Il Gospel Project Choir tornerà a coinvolgere il pubblico a distanza di un anno dal concerto “Tante voci, un cuore”, del 7 dicembre 2025. In quell’occasione erano stati raccolti oltre 9mila euro, destinati al reparto di Pediatria dell’Ospedale Fogliani di Milazzo.

Fondazione Mediolanum raddoppierà i primi 5mila euro

Stavolta il concerto è organizzato da Giuseppa Scichilone, con Fondazione Mediolanum nel ruolo di Charity Partner che raddoppierà i primi 5000 euro raccolti, e con il patrocinio del Comune di Milazzo. L’iniziativa si realizza inoltre in collaborazione con il Lions Club Milazzo, il Lions Club Satellite Venetico – Nauloco Valle del Mela e il Leo Club Milazzo, realtà che condividono l’importanza dell’impegno sociale e della solidarietà.

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