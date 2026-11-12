“Un battito che conta”, Gospel Project Choir in scena per la ricerca

Il concerto a Milazzo il prossimo 5 dicembre. Il ricavato a sostegno della ricerca sulle malattie oncologiche pediatriche rare

MILAZZO – Si terrà il prossimo 5 dicembre alle ore 18 al Teatro Trifiletti di Milazzo un evento di beneficenza che guarda alla ricerca e alla salute dei più piccoli. Si tratta di “Un battito che conta”, il concerto del Gospel Project Choir, il cui ricavato andrà a sostegno della ricerca sulle malattie oncologiche pediatriche rare.

Attenzione particolare sarà data alle famiglie del comprensorio, che vivono quotidianamente situazioni simili in silenzio, tra cure, attese e preoccupazioni. Il Gospel Project Choir tornerà a coinvolgere il pubblico a distanza di un anno dal concerto “Tante voci, un cuore”, del 7 dicembre 2025. In quell’occasione erano stati raccolti oltre 9mila euro, destinati al reparto di Pediatria dell’Ospedale Fogliani di Milazzo.

Fondazione Mediolanum raddoppierà i primi 5mila euro

Stavolta il concerto è organizzato da Giuseppa Scichilone, con Fondazione Mediolanum nel ruolo di Charity Partner che raddoppierà i primi 5000 euro raccolti, e con il patrocinio del Comune di Milazzo. L’iniziativa si realizza inoltre in collaborazione con il Lions Club Milazzo, il Lions Club Satellite Venetico – Nauloco Valle del Mela e il Leo Club Milazzo, realtà che condividono l’importanza dell’impegno sociale e della solidarietà.