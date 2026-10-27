Parco Aldo Moro. Polo multifunzionale per adolescenti, lavori aggiudicati

A partire dalla consegna, i lavori dureranno tre mesi

Uno spazio multifunzionale per adolescenti, sulla falsariga del centro “Esisto” di Villa Dante. Sarà realizzato al Parco Aldo Moro e i lavori sono stati aggiudicati alla Sciammetta Costruzioni s.r.l. di Patti, a seguito di una procedura negoziata senza bando. L’impresa ha formulato un ribasso percentuale del 5,19 percento sull’importo a base d’asta.

L’importo contrattuale netto per i lavori ammonta a 477mila 554 euro, ai quali si sommano 17mila 296 euro per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale complessivo di 494mila 850 euro oltre all’iva al 10 %, pari a 49mila 485 euro, raggiungendo così una spesa complessiva di 544mila 335 euro.

Il quadro economico e i prossimi passaggi tecnici

La responsabile unica del progetto, l’ingegnera Gabriella Lombardo, ha confermato l’esito positivo delle verifiche sui requisiti generali e speciali in capo alla ditta aggiudicataria.

La durata complessiva dei lavori per la consegna della nuova struttura destinata agli adolescenti è stata fissata in novanta giorni naturali e consecutivi a partire dalla consegna dei cantieri. Il quadro economico complessivo dell’opera resta confermato a copertura della spesa iniziale stimata in 635mila euro, comprensiva delle somme a disposizione dell’amministrazione per imprevisti, incentivi alle funzioni tecniche, conferimento in discarica dei rifiuti, prove sui materiali, sorveglianza archeologica e oneri fiscali.