 Parco Aldo Moro. Polo multifunzionale per adolescenti, lavori aggiudicati

Parco Aldo Moro. Polo multifunzionale per adolescenti, lavori aggiudicati

Marco Ipsale

Parco Aldo Moro. Polo multifunzionale per adolescenti, lavori aggiudicati

martedì 27 Ottobre 2026 - 09:00

A partire dalla consegna, i lavori dureranno tre mesi

Uno spazio multifunzionale per adolescenti, sulla falsariga del centro “Esisto” di Villa Dante. Sarà realizzato al Parco Aldo Moro e i lavori sono stati aggiudicati alla Sciammetta Costruzioni s.r.l. di Patti, a seguito di una procedura negoziata senza bando. L’impresa ha formulato un ribasso percentuale del 5,19 percento sull’importo a base d’asta.

L’importo contrattuale netto per i lavori ammonta a 477mila 554 euro, ai quali si sommano 17mila 296 euro per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale complessivo di 494mila 850 euro oltre all’iva al 10 %, pari a 49mila 485 euro, raggiungendo così una spesa complessiva di 544mila 335 euro.

Il quadro economico e i prossimi passaggi tecnici

La responsabile unica del progetto, l’ingegnera Gabriella Lombardo, ha confermato l’esito positivo delle verifiche sui requisiti generali e speciali in capo alla ditta aggiudicataria.

La durata complessiva dei lavori per la consegna della nuova struttura destinata agli adolescenti è stata fissata in novanta giorni naturali e consecutivi a partire dalla consegna dei cantieri. Il quadro economico complessivo dell’opera resta confermato a copertura della spesa iniziale stimata in 635mila euro, comprensiva delle somme a disposizione dell’amministrazione per imprevisti, incentivi alle funzioni tecniche, conferimento in discarica dei rifiuti, prove sui materiali, sorveglianza archeologica e oneri fiscali.

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