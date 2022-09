Parco archeologico di Naxos Taormina, parte "Interpretare l'antico" - Tempostretto

Oggi al via la seconda edizione della rassegna teatrale

NAXOS TAORMINA – Oggi al via la seconda edizione della rassegna teatrale “Interpretare l’antico”. Appuntamento dal 1° al 16 settembre al Teatro della Nike del Parco Archeologico di Naxos Taormina.

La rassegna è diretta da Gigi Spedale per la Rete Latitudini, che organizza gli eventi, e incastonata nel progetto Comunicare l’Antico, condivisa e organizzata con il Parco Archeologico Naxos Taormina, diretto da Gabriella Tigano e con il Festival NaxosLegge, diretto da Fulvia Toscano, con la collaborazione del Dams dell’Università di Messina e dell’Ersu.

Il cartellone

Gli spettacoli e gli eventi speciali, ispirati ai miti, che si terranno nello splendido scenario del Teatro della Nike del Parco Archeologico di Naxos Taormina, sono i seguenti:

Giovedì 1° settembre alle 21.30 “Oἶδα – un rito musicale per il Teatro” (nella foto), drammaturgia di Beercock, da “Le Baccanti” di Euripide. Regia Giuseppe Provinzano, con Sergio Beercock, Naomi Adeniji Folasade, Julia Jedlikowska, Jean-Mathieu Marie, Alfred Sobo Blay (produzione Progetto Amunì–Babel).

Sabato 10 settembre alle 21:30 “Persèfone” da Ghiannis Ritzos, Omero, Cicerone, Diodoro Siculo, Ovidio, Claudiano con Elisa Di Dio, voce e movimenti Cristina Di Mattia, regia Filippa Ilardo (Produzione Compagnia dell’Arpa).

Venerdì 16 settembre alle 21:30 “Edipo Re (make)” di Sofocle – drammaturgia e regia Cinzia Maccagnano. conDario Garofalo, Cinzia Maccagnano, Luna Marongiu, Cristina Putignano, Raffaele Gangale (Produzione Bottega del Pane).

Particolarmente ricco il programma degli eventi speciali: il 4 settembre alle 19:00, per celebrare i 100 anni dalla nascita di Pier Paolo Pasolini, il Festival NaxosLegge organizza la presentazione del libro Pasolini e i poeti antichi (ed. Mimesis) di Andrea Cerica. Con l’autore interverrà Fulvia Toscano. Alle ore 21:00 è in programma la proiezione del film Edipo Re di Pasolini.

Il 5 settembre alle ore 21.00, Cantiere Orestea, restituzione pubblica del workshop, aperto alla cittadinanza, organizzato dal Festival NaxosLegge e curato da Cinzia Maccagnano, con gli studenti del Liceo Caminiti-Trimarchi di Giardini Naxos che si esibiranno in letture di brani dell’Orestea di Eschilo tradotta da Pasolini.

Infine, il 10 settembre alle ore 17:30 gli allievi del DAMS di Messina, terranno una restituzione pubblica del Progetto drammaturgico sulla Presenza e sulla Possessione dal titolo La Misura dell’Abisso, per il laboratorio teatrale omonimo, organizzato e curato dal Prof. Dario Tomasello e realizzato grazie al Fondo PSMSAD, in collaborazione con UniversiTeatrali dell’Università di Messina.

“Un rito musicale che si fa teatro”

Il direttore artistico della rassegna, Gigi Spedale, citando il regista Giuseppe Provinzano, presenta così “Oἶδα”: “Inauguriamo Interpretare l’Antico con un rito musicale che si fa teatro, lavorando sullo stato di coscienza e sulla performatività della trance interpretativa. Una particolare forma liminale di teatro che lavora sulla poetica del momento e del simbolico: i/le Baccanti vivono il racconto come una reminiscenza, un ricordo, narrazione ironica delle vicende sociali, spirituali e politiche della tragedia classica, demistificate dagli interessi capitalisti, prese di mira in nome del rispetto del corpo e delle diversità culturali e di genere. I suoni dei corpi e delle voci, attraverso l’uso di microfoni che diventano e apparecchiature elettroniche allestite come altari, in una creata dalle aste, che diventa una cavea contemporanea. Performance partecipativa, che potrà essere attraversata dal pubblico, come in un rito sociale nel quale lasciarsi coinvolgere”.

Programma di Interpretare l’Antico 2022

Teatro della Nike del Parco archeologico di Naxos Taormina

SPETTACOLI TEATRALI a cura della Rete Latitudini:

• 1 settembre, ore 21:30

Oida – un rito musicale per il Teatro, drammaturgia di Beercock, da “Le Baccanti” di Euripide, regia Giuseppe Provinzano, con Sergio Beercock, Naomi Adeniji Folasade, Julia Jedlikowska, Jean-Mathieu Marie, Alfred Sobo Blay, produzione Progetto Amunì – Babel.

• 10 settembre, ore 21:00

Persèfone da Ghiannis Ritzos, Omero, Cicerone, Diodoro Siculo, Ovidio, Claudiano

con Elisa Di Dio, voce e movimenti Cristina Di Mattia, regia Filippa Ilardo, produzione Compagnia dell’Arpa.

• 16 settembre, ore 21:00

Edipo Re (make) di Sofocle – drammaturgia e regia Cinzia Maccagnano, con

Dario Garofalo, Cinzia Maccagnano, Luna Marongiu, Cristina Putignano, Raffaele Gangale. Produzione Bottega del Pane

EVENTI SPECIALI

-A cento anni dalla nascita di Pier Paolo Pasolini a cura di NaxosLegge

• 4 settembre

ore 19:00 Pasolini e l’Antico – presentazione del libro Pasolini e i poeti antichi (ed. Mimesis) di Andrea Cerica. Con l’autore interviene Fulvia Toscano.

ore 21:00 Edipo Re – proiezione del film di P. P. Pasolini, organizzato da NaxosLegge in collaborazione con ArcheoClub Giardini Naxos-Taormina-Valle Alcantara.

• 5 settembre, ore 21:00

Cantiere Orestea – letture dall’Orestea di Eschilo tradotta da P.P. Pasolini, restituzione del workshop aperto alla cittadinanza, organizzato dal Festival NaxosLegge, curato da Cinzia Maccagnano con gli studenti del Liceo Caminiti-Trimarchi di Giardini Naxos.

Progetto drammaturgico su Presenza e Possessione a cura del DAMS di Messina

• 10 settembre, ore 17:30

La Misura dell’Abisso – restituzione pubblica del Laboratorio teatrale omonimo, organizzato dal Prof. Dario Tomasello con gli allievi del DAMS dell’Università di Messina, realizzato grazie al Fondo PSMSAD, in collaborazione con UniversiTeatrali.

Spettacoli: posto unico € 8,00 (sono previste riduzioni e convenzioni)

Eventi speciali: ingresso libero

Prevendita: www.liveticket.it/latitudinirete

Info e Convenzioni: +393483813841 +393936025554 +393402939860 www.facebook.com/latitudini

