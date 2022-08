"Interpretare l'antico" al Parco archeologico di Naxos VIDEO - Tempostretto

Dal primo settembre la rassegna teatrale, eventi speciali e un laboratorio sull'Orestea nel segno di Pasolini

GIARDINI NAXOS – “Interpretare l’antico”. Il Museo del Parco Archeologico di Naxos Taormina ha ospitato la presentazione al pubblico della seconda edizione della rassegna teatrale, con in più un laboratorio sull’Orestea. L’avvio è il primo settembre, alle ore 21.30, con “Oida – un rito musicale per il Teatro”, drammaturgia di Beercock, da “Le Baccanti” di Euripide. Regia Giuseppe Provinzano, con Sergio Beercock, Naomi Adeniji Folasade, Julia Jedlikowska, Jean-Mathieu Marie, Alfred Sobo Blay (produzione Progetto Amunì–Babel).

Gli spettacoli che completano il cartellone di “Interpretare l’Antico” si terranno tutti al Teatro della Nike del Parco Archeologico di Naxos. La programmazione della rassegna, curata da Gigi Spedale, è all’interno del progetto “Comunicare l’Antico”, organizzato con il Parco Archeologico Naxos Taormina, guidato da Gabriella Tigano, e il Festival NaxosLegge, diretto da Fulvia Toscano.

Il progetto è realizzato con il sostegno della Regione Siciliana e dell’Ersu di Messina, con il Cospecs (Dipartimento di Scienze cognitive, psicologiche, pedagogiche e degli studi culturali) e il Dams dell’Università di Messina e con l’Archeoclub di Giardini Naxos-Taormina-Valle Alcantara.

Workshop e Cantiere Orestea nella traduzione di Pasolini

Durante l’incontro è stato presentato il laboratorio, aperto agli studenti e a tutti gli appassionati di teatro del comprensorio di Giardini Naxos, dedicato all’Orestea di Eschilo nella traduzione di Pier Paolo Pasolini, curato dall’attrice Cinzia Maccagnano e che si svolgerà dal 2 al 4 settembre.

Il 5 settembre alle ore 21.00 nel Teatro della Nike del Parco Archeologico di Naxos Taormina, si terrà “Cantiere Orestea”, la restituzione pubblica di questo workshop.

L’attrice Cinzia Maccagnano presenta così questo laboratorio: “Sarà un percorso breve, ma intenso. Lavoreremo molto sull’analisi del testo e sulla visione che Pasolini restituisce di quest’opera di Eschilo, che ci dà una lettura dell’uomo del Novecento e dell’uomo contemporaneo. La cosa straordinaria è poter lavorare ancora oggi attraverso i giovani e con i giovani, per far conoscere non solo il mito stessso ma anche la storia e la capacità che esso ha di rileggere il contemporaneo e conoscere noi stessi”

La partecipazione al workshop sarà gratuita, per un massimo di venti iscritti.

Eventi speciali con un’impronta pasoliniana

Il 10 settembre alle 21:30 è in programma “Persèfone” da Ghiannis Ritzos, Omero, Cicerone, Diodoro Siculo, Ovidio, Claudiano con Elisa Di Dio, voce e movimenti Cristina Di Mattia, regia Filippa Ilardo (Produzione Compagnia dell’Arpa).

Il 16 settembre alle 21:30 andrà in scena “Edipo Re (make)” di Sofocle – drammaturgia e regia Cinzia Maccagnano, con Dario Garofalo, Cinzia Maccagnano, Luna Marongiu, Cristina Putignano, Raffaele Gangale (Produzione Bottega del Pane).

Sono in programma inoltre una serie di eventi speciali: il 4 settembre, per celebrare i 100 anni dalla nascita di Pier Paolo Pasolini, alle 19.00, si terrà la presentazione del libro Pasolini e i poeti antichi(ed. Mimesis) di Andrea Cerica. Con l’autore interverrà Fulvia Toscano. Alle 21:00 seguirà laproiezione del film Edipo Re di Pasolini.

Infine, il 10 settembre, alle 17:30, sarà la volta della restituzione aperta al pubblico del progetto drammaturgico sulla “Presenza e sulla possessione: la misura dell’abisso” per il laboratorio teatrale omonimo, a cura di Dario Tomasello, con gli allievi del Dams di Messina, realizzato grazie al Fondo Psmsad (Pittori, scultori, musicisti, scrittori e autori drammatici), in collaborazione con UniversiTeatrali dell’Università di Messina.