Parco dei Nebrodi, interventi ecocompatibili dei collegamenti montani - Tempostretto

Riunione del Comitato esecutivo

SANT’AGATA MILITELLO – Riunione per il Comitato esecutivo del Parco dei Nebrodi presso la sede di S. Agata Militello, finalizzata all’approvazione delle attività di comunicazione del progetto esecutivo “Rifunzionalizzazione con interventi ecocompatibili dei collegamenti montani del Parco dei Nebrodi, nel quadro della valorizzazione e fruizione del sistema Sentiero Italia- tratto Portella Mitta – Portella Femmina Morta – Serro Merio” con la presentazione degli indirizzi programmatici per il 23 e 24 settembre. Approvati anche alcuni incarichi legali e disposta la proroga del divieto per la chiusura temporanea dell’areale di riproduzione dell’Aquila reale. Infatti, con la nascita dell’aquilotto, avvenuta il 2 giugno scorso, con un ritardo di circa un mese rispetto alle previsioni iniziali, proprio per evitare disturbi al nido l’Ente Parco aveva disposto la chiusura temporanea al passaggio di escursionisti dell’area: tale interdizione è stata adesso prorogata sino al 15 settembre.

Attivo comunque il link per osservare in diretta le immagini dell’aquilotto e partecipare alla storia dal nido. Il Comitato esecutivo dell’Ente prevede come componenti di diritto il presidente del Parco Domenico Barbuzza e l’Ispettore ripartimentale Foreste di Messina Giovanni Cavallaro. Presente il direttore Ignazio Digangi, era invece assente per altri impegni istituzionali Salvatore Sidoti Pinto Sindaco di San Fratello. Gestione caratterizzata dalla massima collaborazione e celerità nel rispondere alle esigenze del territorio commenta il presidente Domenico Barbuzza.