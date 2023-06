Parla il ds Contino: "Mi auguro che il Ct Vela Messina possa salvarsi" - Tempostretto

Il direttore sportivo del Ct Vela Messina, riguardo la squadra in B1 femminile, commenta la stagione e la doppia sfida playout. Domenica ore 9 l'andata a Messina

MESSINA – Sorteggiato l’avversario del Ct Vela Messina, lo Junior Tennis Milano contro cui la formazione di tennis peloritana proverà a salvarsi e mantenere il suo posto in Serie B1 femminile, abbiamo raccolto le dichiarazioni del direttore sportivo Salvi Contino che ci ha commentato la stagione delle “veline” fin qui e che le ha viste spesso sfortunate cedere ai doppi decisivi.

Formazione peloritana chiamata ora alla doppia sfida playout, andata domani a Messina e ritorno il 2 luglio a Milano. Le lombarde arriveranno in riva allo Stretto probabilmente nel pomeriggio di sabato per provare i campi di viale della Libertà, anche se pure loro in casa giocano sulla terra rossa. L’inizio del match invece, su richiesta delle ospiti e accolta dal Ct Vela, è anticipato alle ore 9. Questo permetterà un rientro più agevole alle ospiti milanesi nella serata di domenica.

Intervista a Salvi Contino

Messina avrebbe potuto giocare i playout contro l’Argentario, differenze oltre quella della superficie? (Gs Argentario di Trento gioca in casa sul cemento, ndr)

“Le due squadre si equivalgono molto, sarebbe cambiato poco. Anche per la superficie è vero che Milano gioca sulla stessa nostra per cui siamo abituati, ma sul cemento ad esempio la Bogdan per noi avrebbe reso meglio. Poi anche pensando alla nostra successiva trasferta meglio Milano che è sicuramente più comoda rispetto a Trento. Alla fine faremo comunque del nostro meglio per ottenere il risultato”.

Il ritorno in trasferta non è per forza uno svantaggio, in stagione avete “rischiato” di vincere più facilmente in trasferta che in casa. (in stagione il Ct Vela Messina non ha mai vinto ma ottenuto tre pareggi su sei partite, ndr)

“In questa stagione abbiamo perso dei doppi decisivi, tre in tutto. Uno importante a Casal Monferato, un altro a Bari e l’ultimo a Piombino, in quell’occasione vincere il doppio e l’incontro ci avrebbe evitato la pressione di domenica scorsa di non perdere contro il Ct Firenze. In trasferta è andata meglio perché spesso abbiamo giocato con la straniera (Bogdan o Honcova) e Diana De Simone. Mentre in casa la De Simone non c’è mai stata e all’esordio casalingo addirittura non avevamo neanche la straniera”.

Rispetto all’obiettivo iniziale come valuta la stagione del Ct Vela Messina?

“L’obiettivo iniziale della stagione era ottenere una salvezza, sapevo benissimo sarebbe stato un girone complicato e avremmo giocato i playout. Questo anche perché rispetto allo scorso anno non avevamo più Mikulskyte in rosa che da numero uno ci dava una grossa mano, comunque sia Bogdan che Honcova hanno fatto il loro e mi auguro che in questa doppia sfida possiamo ottenere la salvezza mantenendo ancora la categoria come fatto lo scorso anno contro Ferratella“.

