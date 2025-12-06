Parte un colpo di pistola, ferito al volto giovane. Tragedia sfiorata a Bagnara

L'amico gli stava mostrando l'arma ed è partito un colpo, il ragazzo ha un proiettile in testa

Bagnara Calabra –Un giovane è rimasto seriamente ferito al volto da un colpo di pistola esploso accidentalmente dall’amico mentre quest’ultimo gli mostrava l’arma. Le esatte dinamiche dell’esplosione sono ancora in fase di accertamento da parte degli inquirenti.

Rientrato a casa in stato di choc e sanguinante, il ragazzo avrebbe inizialmente tentato di nascondere l’accaduto, raccontando ai genitori di essere caduto. Una volta arrivato al Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria, tuttavia, la natura delle ferite ha immediatamente insospettito i sanitari, che hanno disposto esami diagnostici approfonditi. Gli accertamenti hanno rivelato la presenza di un proiettile conficcato nella zona cervicale. Il giovane è stato quindi trasferito in terapia intensiva, dove si trova tuttora in prognosi riservata.

Nel frattempo, i Carabinieri della Stazione di Bagnara Calabra hanno avviato gli accertamenti sul luogo dell’incidente. Raccolte le prime testimonianze, i militari hanno proceduto a una perquisizione nell’abitazione dell’amico coinvolto, rinvenendo una pistola con matricola abrasa e diverse munizioni detenute illegalmente. L’arma e le cartucce sono state immediatamente sequestrate.

Il giovane proprietario dell’arma è stato arrestato con le accuse di detenzione di arma clandestina, ricettazione, detenzione abusiva di munizioni e lesioni personali gravissime. Le indagini proseguono per chiarire completamente la dinamica di quanto avvenuto.