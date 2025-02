Pasticcio risanamento tra Scurria, Schifani e il De Luca ex “scatenato”

A Messina 7 giorni "d'ordinaria follia" segnati dalla vicenda poitica della procedura di revoca per il sub commissario

7 GIORNI D’ORDINARIA FOLLIA – Mentre il cuore d’Italia dimenticava per un attimo gli affanni quotidiani nel delirio sanremese, a Messina e Palermo si preparavano colpi di scena. Altro che le dichiarazioni del senatore Nino Germanà sul “ponte più utile di ospedali e strade“. Si può fare di più perché è “dentro di noi”. Noi dal cuore buddace ma capaci di stupire senza effetti speciali. Così in un sabato mattina senza grandi eventi in agenda, avviene l’annuncio del sub commissario al Risanamento Marcello Scurria: “Ieri mi è stata comunicata dal presidente Schifani la procedura di revoca del mio incarico”.

Siccome all’avvocato Scurria è stato riconosciuto, trasversalmente, il buon lavoro fatto, la decisione regionale è apparsa come una manovra di palazzo. Il tutto in parallelo con l’alleanza in costruzione tra il centrodestra nazionale, la Giunta Schifani e l’area di Cateno De Luca. Quest’ultimo tace sull’argomento ma sulla sua pagina Facebook si dedica a un pensiero per “uomini e donne di buona volontà”, in linea con lo spirito ecumenico del personaggio: “Brindiamo a quelli che sono sempre per qualcosa. Che sono sempre per costruire… Che non sono mai contro! Io mi sto preparando alla mia nuova fase di architetto e costruttore con TiAmoSicilia. Di coloro che la mattina si alzano per andare contro qualcosa o contro qualcuno non ne voglio proprio sapere. Mi dispiace per la loro infelicità e frustrazione. Il 18 marzo, alle 18, al Palacongressi di Taormina, vi stupirò con gli effetti speciali. Prossima settimana pubblicheremo il programma e le modalità di partecipazione. Vi voglio bene”.

Basta “Scateno”, ora solo amore e pace dal De Luca in feeling con il centrodestra

Con un messaggio d’amore e di affetto, reduce dal San Valentino a Taormina, De Luca ci lascia nella suspense. Che sarà mai questo nuovo, entusiasmante progetto, che ricorda una canzone di Umberto Tozzi, TiAmoSicilia? Lo scopriremo solo vivendo.

Nel frattempo, deposte le armi dello “Scateno” antisistema, il leader dell’ex Sud chiama Nord continua la sua marcia verso il centrodestra. E c’è chi, come la sottosegretaria Matilde Siracusano, si trova in difficoltà e chi invece potrà avvantaggiarsi dei nuovi equilibri nella coalizione. Sarà Federico Basile il candidato sindaco del centrodestra alle prossime amministrative? Tutto dipende dalle alleanze nazionali e regionali. Intanto, pace e amore per tutti. O quasi tutti.

Immagine di repertorio in occasione delle borse di studio risanamento.

