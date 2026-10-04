 Patti Marina, bimbo di sei anni cade da un palco: è in prognosi riservata al Policlinico

Patti Marina, bimbo di sei anni cade da un palco: è in prognosi riservata al Policlinico

Redazione

Patti Marina, bimbo di sei anni cade da un palco: è in prognosi riservata al Policlinico

domenica 04 Ottobre 2026 - 10:50

Il trasferimento in elisoccorso e poi l'intervento nell'ospedale di Messina. Indagini in corso

MESSINA – Una caduta da un palco allestito per il Tindari Rally. Un bambino di sei anni era in bicicletta e ieri all’improvviso è precipato dalla struttura nella piazzetta dei Marinoti di Patti Marina, zona lungomare. La prima assistenza è avvenuta all’ospedale Barone Romeo di Patti e poi il trasferimento, in elisoccorso e in codice rosso, date le condizioni critiche del bimbo, al Policlinico di Messina. Lì è stato operato nella notte, per un’emorragia cerebrale, e la prognosi rimane riservata.

Il bambino è ricoverato in terapia intensiva pediatrica.

Indagini in corso sull’incidente da parte della polizia. Transennata l’area.

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