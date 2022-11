Pay Tv a sbafo: perquisizioni anche a Messina, 70 indagati in tutta Italia - Tempostretto

Controllati anche presunti complici messinesi nel blitz Gotha contro una vera e propria organizzazione internazionale

E’ scattato stamane all’alba il blitz della Polizia postale di Catania, coordinata dalla Procura etnea, che ha colpito una vera e propria holding internazionale di pirateria audiovisiva. 70 gli indagati in tutta Italia. alcuni anche a Messina dove sono state eseguite alcune perquisizioni. Durante i controlli sono state sequestrate somme per 50 mila euro complessivi.

L’operazione è stata battezzata Gotha perché la rete, secondo gli investigatori, era organizzata in una vera e propria struttura verticistica, con a capo soggetti di Catania, Trapani, Salerno e Roma. Una organizzazione in grado di fatturare milioni di euro attraverso la vendita di abbonamenti a palinsesti live oppure on demand come Sky, Dazn, Mediaset, Amazone Prime, Netflix, ad almeno 900 mila utenti.

Le accuse, contestate a vario titolo, sono associazione a delinquere transnazionale finalizzata alla diffusione di palinsesti televisivi, riciclaggio, trasferimento fraudolento di beni, falso, indebito utilizzo e falsificazioni di strumenti di pagamento, truffa, spaccio.

Gli utenti rischiano violazioni amministrative per diverse centinaia di euro, a fronte di abbonamenti del coso di circa 10 euro. I capi reinvestivano poi in immobili e scommesse on line. Durante le indagini sono stati messi sotto la lente flussi di denaro per 9 milioni di euro.

Il gruppo era organizzato in modo gerarchico, con ruoli ben precisi: capo, vice capo, master, admin, tecnico, reseller. Ed aveva ramificazioni estere, tra Inghilterra, Germania e Tunisia