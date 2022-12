Per Akademia sconfitta pesante, San Giovanni prende l'intera posta - Tempostretto

Messina chiude al peggio il proprio girone di andata, terza sconfitta consecutiva per 3-0. Quarta partita nelle ultime sei senza ottenere punti

SAN GIOVANNI IN MARIGNANO – La Desi Shipping Akademia Messina subisce il terzo 0-3 consecutivo. Impegnata a San Giovanni in Marignano, nella 10ª giornata del campionato di Serie A2 femminile, la squadra del presidente Costantino non interrompe il cattivo momento che sta vivendo. La sfida chiude il girone di andata delle messinesi che nel prossimo turno osserveranno il proprio turno di riposo del campionato. Torneranno in campo per la prima di ritorno il 26 dicembre al Palazzetto Polivalente.

La formazione iniziale di Messina, scelta da coach Breviglieri, vede in campo Muzi-Ebatombo sulla diagonale pallegiatrice opposto, Pertens e Martilotti schiacciatrici, Composto e Mearini centrali, Faraone libero. Rispondono le padrone di casa con Turco alla regia e Perovic opposto, Bolzonetti e Rachkovska schiacciatrici, Parini e Babatunde centrali con Caforio libero. Tra le fila di San Giovanni in Marignano si mette in luce Bolzonetti (top scorer con 19 punti) che in battuta e con le sue schiacciate ha spesso dato lo strappo decisivo.

Una partita in cui le emiliane hanno condotto in tutti i parziali gestendo senza troppi patemi i finali. Messina è andata vicino a far suo il secondo set cedendolo per 25-23, tra le ospiti Aurelia Ebatombo segna 14 punti, ma a zero la migliore è Giorgia Faraone, il libero di Messina è onnipresente e sventa parecchi attacchi delle locali. Per Messina è comunque una sconfitta in casa della seconda in classifica, infatti grazie ai punti conquistati San Giovanni si porta al secondo posto nel girone B dietro la capolista imbattuta Roma.

Inizio pessimo di Akademia che subisce un parziale di 4-0 con Turco al servizio, Breviglieri già costretto a fermare il gioco. Arriva il primo punto di Messina al rientro, ma il set vede le locali saldamente in controllo che allungano sull’8-3. Passano i minuti ma l’inerzia non cambia, 11-4 per San Giovanni e Breviglieri ferma ancora il gioco. Massimo vantaggio per le locali sul 20-10, Messina non riesce a trovare le contromisure e Breviglieri non potendo più chiamare time out cambia Ebatombo per Varaldo e Pertens per Silotto, l’estone era mirata dalle battute avversarie. Silotto mette a segno due muri vincenti e riduce lo svantaggio di Akademia 20-14. Dopo quel momento di rilassamento le emiliane riprendono la marcia e chiudono il parziale sul 25-14.

Il secondo set si apre con un punto per Akademia, prima volta in vantaggio al Pala Marignano per le messinesi. Dal 2-2, con Bolzonetti al servizio, le locali scavano un nuovo solco allungando sul 6-2, striscia interrotta dal time out di Breviglieri. Al rientro l’emorragia viene tamponata dall’errore in battuta di Bolzonetti che permette a Messina di ottenere il cambio palla sul 9-3. Chiamata all’ennesimo inseguimento stagionale la formazione del presidente Costantino, in diverse occasioni sempre poter riagganciare le avversarie. Sembra fatta quando sul 19-17 l’attacco di Ebatombo sembra vincente ma una grande difesa di San Giovanni permette alle locali di vincere il punto e respirare con un margine di sicurezza di vantaggio. Emiliane avanti 23-20, ma l’Akademia non si arrende e rientra 23-22, Barbolini interrompe il gioco. Al rientro San Giovanni si procura due set point, primo annullato dal muro di Mearini, sul secondo invece Perovic mette palla a terra.

Il terzo set vede Akademia partire in vantaggio (0-2), dal 4-4 però San Giovanni riallunga in modo deciso 7-4 e Breviglieri interrompe la partita. Al rientro San Giovanni gestisce il vantaggio e Akademia fa l’elastico restando dietro di quattro o tre punti. Messina non si arrende e pian piano prova a riportarsi sotto sul 14-13, coach Barbolini prima di scoprire se l’aggancio sarebbe avvenuto chiama time out per spezzare il ritmo alle peloritane. Al rientro però Messina non solo trova l’aggancio ma col muro di Composto passa i vantaggio: 14-15. Reazione immediata di San Giovanni in Marignano che con Perovic e Bolzonetti ribaltano la situazione e provano nuovamente a scavare il solco ai danni di Messina, 19-16 e time out Breviglieri. Al rientro con Rachkovska al servizio le locali allungano sul 21-16, al cambio palla coach Breviglieri gioca la carta Brandi in battuta ma non va. San Giovanni in Marignano viaggia senza pensieri verso la vittoria procurandosi cinque match point sul 24-19, la sfida si chiude alla seconda opportunità: alzata ad una mano di Turco e punto esclamativo con un primo tempo senza muro di Parini.

Desi Shipping Akademia Messina: Varaldo 0, Catania ne, Ciancio 0, Composto 4, Martilotti 7, Mearini 6, Muzi 1, Brandi 0, Silotto 3, Pertens 4, Ebatombo 14, Faraone.

Coach: Marco Breviglieri. Assistente: Flavio Ferrara.

Omag Mt San Giovanni in Marignano: Perovic 14, Biagini ne, Bolzonetti 19, Salvatori ne, Cangini 0, Rachkovska 9, Corvino ne, Saguatti ne, Parini 5, Aluigi ne, Turco 1, Caforio 0, Babatunde 9.

Coach: Enrico Barbolini. Assistente; Alessandro Zanchi.

Arbitri: Anthony Giglio di Trento e Marco Pernpruner di Trento.

Risultati e classifica Serie A2 girone B

Marsala – Martignacco 0-3

Roma – Vicenza 3-0

Talmassons – Sant’Elia 3-0

Riposa Perugia

Montecchio – Soverato 3-0

Riposa Perugia

Roma Volley Club 27 punti

San Giovanni in M.no 19 punti

Martignacco, Talmassons 18 punti

Soverato, Montecchio 17 punti

Vicenza 10 punti

Marsala 9 punti

Messina 7 punti

Sant’Elia 5 punti

Perugia 3 punti