Per Fausto Tabacco secondo titolo Itf, successo nel torneo di Perugia - Tempostretto

Il tennista messinese scala il ranking ed entra nei primi 500 al mondo. In Polonia buone prestazioni anche per il tesserato Ct Vela Cinà

A Perugia Fausto Tabacco vince il suo secondo titolo Itf in singolare, per il messinese dopo aver incamerato lo scorso febbraio la prova da 25.000 dollari di Monastir arriva la vittoria vince a Perugia nel torneo da 15.000 dollari andato in scena allo Junior Tennis Club.

Il 21enne tennista cresciuto nel Ct Vela Messina ha battuto in finale l’abruzzese Andrea Picchione per 7-6 6-3. Grazie ai punti incamerati a Perugia, Fausto, oggi numero 500 al mondo, salirà intorno alla posizione 460 del ranking. Tra poche ore sarà in campo anche a San Marino per le qualificazioni del Challenger 125.

Gloria in Polonia anche per Cinà

Settimana da incorniciare anche per il 16enne palermitano del Ct Vela Messina Federico Cinà vincitore in singolo e doppio con il romano Andrea De Marchi al J300 sul rosso di Bytom in Polonia. “Pallino”, tesserato con il Ct Vela Messina numero 24 del ranking Itf under 18, ha sconfitto in finale per 6-4 6-4 il marocchino Reda Bennani. Si tratta del quarto titolo in singolare per Cinà.

Articoli correlati