Per il derby tra Messina e Catania indetta la “giornata giallorossa”

MESSINA – Il Messina chiama allo stadio i tifosi. Come già lo scorso anno per la sfida interna contro gli etnei di domenica è stata indetta la “giornata giallorossa”. Arriva in una situazione complicata per la classifica e di grandissima incertezza e delusione per le beghe societarie, ma proprio in questo momento deve venire fuori la messinesità e la piazza deve rispondere. Deve rispondere per sostenere in primo luogo la squadra in una partita che, anche emotivamente, potrebbe far scattare la scintilla per concludere al meglio il campionato alla ricerca di una complicata rimonta salvezza.

La partita, valida come 32ª giornata del girone C, inizierà alle ore 19:30 e sarà trasmessa in chiaro su Telecolor, canale 11 del digitale terrestre. Si va verso la trasferta vietata ai tifosi del Catania, come è stato per i tifosi del Messina all’andata e come già nella scorsa stagione i prefetti hanno vietato gli spostamenti alle tifoserie ospiti.

I prezzi dei biglietti e l’omaggio agli abbonati

Come in occasione delle altre giornate giallorosse gli abbonamenti, accrediti e pass non saranno validi. I biglietti saranno disponibili ai seguenti prezzi in Curva: intero: €16 + prevendita, Curva “Amici del Messina” €12 + prevendita, ridotto (donne e over 65) €9 + prevendita. Per quanto riguarda la tribuna: intero €24+prevendita, ridotto (donne e over 65) €15+prevendita.

Inizialmente la società ha specificato come tutti gli abbonati potessero ritirare un biglietto omaggio al botteghino del PalaRescifina. Successivamente la società, tramite la pagina Facebook, “che l’ingresso gratuito riservato agli abbonati, in occasione di Messina-Catania, sarà consentito mediante esibizione della tessera all’ingresso dello stadio. La società di ticketing su richiesta del club ha provveduto ad inserire la partita omaggio nell’abbonamento stagionale evitando disagi”.

Solitamente nel prezzo dell’abbonamento vengono conteggiate diciotto partite sulle diciannove casalinghe, ma probabilmente, considerando che salterà la sfida contro la Turris, che si sarebbe dovuta giocare al “Franco Scoglio” al ritorno, il Messina ha fatto in modo di far rientrare nelle 18 la giornata giallorossa.

