Per il Messina primo scontro salvezza contro il Team Altamura

In trasferta contro i pugliesi la prima di quattro partite che potranno cambiare il girone di andata dei biancoscudati. Statistiche e precedenti

MESSINA – Il Messina si appresta ad affrontare la delicata trasferta di Bari, domenica allo stadio “San Nicola” dove, per la quindicesima giornata di campionato, sfiderà la neopromossa Team Altamura. Si tratta di un importante scontro in chiave salvezza per i biancoscudati che hanno respirato grazie ai tre punti ottenuti contro il Giugliano ma sono ancora nelle zone basse della classifica.

Il Team Altamura, al momento in tredicesima posizione con sedici punti, non può stare certo tranquillo perché la griglia playout dista solo due punti, molto più vicina dalla zona playoff a quattro lunghezze. Motivo per cui per il Messina sarebbe importante sbloccarsi finalmente in trasferta, visto che questo contro il Team Altamura è il primo di quattro scontri diretti. Infatti, nelle ultime cinque partite che restano del girone d’andata, i biancoscudati successivamente affronteranno Turris, Foggia e Juventus Next Gen. Tutte squadre che lottano per la salvezza.

L’avversario Team Altamura

La formazione di Daniele Di Donato viene da cinque risultati utili consecutivi. Due vittorie e poi tre pareggi consecutivi. In quest’ultimo mese ha racimolato più della metà dei punti che ha in classifica. Nella prima parte di stagione erano due vittorie e un pareggio. Squadra pugliese che incassa più di quanto segni, ma in entrambi i fondamentali è avanti al Messina: 14 reti realizzate, i biancoscudati ne hanno 12, e 18 reti subite, la difesa peloritana è stata infilata invece 22 volte.

L’Altamura gioca in casa al “San Nicola” di Bari, poco più di 40 km dallo stadio “Tonino D’Angelo” dove ha ottenuto la promozione e dove si stanno svolgendo i lavori per renderlo fruibile per il campionato di Serie C. Il bilancio della formazione biancorossa tra casa e trasferta pende per le partite sulla carta fuori casa dove la squadra ha raccolto 11 punti e tre vittorie, mentre tra quelle che dovrebbero essere le mura amiche i punti ottenuti sono cinque con una sola vittoria arrivata contro il fanalino di coda Juventus Next Gen.

Non ha ancora un’identità ben definita la formazione di mister Di Donato che da inizio anno ha cambiato più volte modulo. Ha iniziato con il 4-2-3-1 e poi 4-1-4-1, provando a valorizzare i tanti trequartisti in rosa. È passato alla difesa a tre con un 3-5-2 e nelle ultime giornate è tornato alla difesa a quattro presentandosi a Torre del Greco, nell’ultima uscita pareggiata 1-1 con i corallini, con un 4-4-2. Elementi fissi e pericolosi del suo undici base sembrano essere Vito Leonetti, autore di sei reti fin qui, e Mattia Rolando, autore di tre assist.

La terna arbitrale

L’arbitro sarà il signor Abdoulaye Diop della sezione di Treviglio. Coadiuvato dagli assistenti Veronica Martinelli di Seregno e Ferdinando Pizzoni di Frattamaggiore. Quarto ufficiale il signor Gabriele Totaro di Lecce. Per il direttore di gara la prima partita arbitrata tra i professionisti nel girone C fu proprio il Messina. In quella sfida casalinga contro il Potenza, terminata 1-1, estrasse sette cartellini gialli e due rossi all’indirizzo di due calciatori del Potenza, uno dei quali espulso direttamente dalla panchina.

Un altro precedente, sempre in casa del Messina, nella stagione 2020/2021 quando diresse il 2-0 in Serie D contro il San Luca. Tra Serie D e Serie C non ha mai diretto invece i biancorossi dell’Altamura.

Precedenti contro il Team Altamura

Non ci sono precedenti invece tra le due squadre che si affrontano in un campionato professionistico per la prima volta nella loro storia. Neanche in Serie D precedenti visto che il Messina ha disputato negli ultimi anni e poi è stato promosso nel girone I, mentre il Team Altamura ha lottato trovando finalmente il primo posto e la promozione nella scorsa stagione nel girone H.

