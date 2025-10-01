 Per la Team Volley Messina novità al centro per la prima squadra maschile

Redazione

mercoledì 01 Ottobre 2025 - 11:40

Nel gruppo che si prepara alla Serie C confermato tra i centrali Ponnambalanar, i nuovi innesti sono Vimuthi, Arcidiacono e D’Arrigo

MESSINA – Proseguono le presentazioni in casa Team Volley Messina. Per la prossima serie C maschile lo staff tecnico si affida nuovamente a Sethupathi Ponnambalanar, il centrale classe 1999 nella passata stagione ha fatto molto bene al centro con i suoi muri e i suoi primi tempi.

È però l’unico rimasto in questo ruolo viste le partenze dei colleghi che avevano giocato con lui nella passata stagione. Quest’anno, agli ordini di coach Paola Laganà, ci saranno tre nuovi innesti tra le file biancorosse: Mihiran Vimuthi, classe 2008, Andrea Arcidiacono, classe 2004, e Gianluca D’Arrigo, classe 1998 e carta d’identità alla mano il più esperto dei centrali.

Proprio Gianluca D’Arrigo presentandosi ha dichiarato: “Ho deciso di unirmi a questo progetto che punta molto sui ragazzi giovani perché mi fido ciecamente dello staff tecnico e sono sicuro che insieme, come squadra, riusciremo a raggiungere obiettivi importanti. C’è un clima positivo, confido nell’esperienza dello staff tecnico di abbinare i giovani agli atleti più anziani. Personalmente vorrei aumentare il mio livello di gioco, dopo gli ultimi anni in Serie D punto sicuramente a migliorarmi rispetto al passato”.

