Perde il controllo della moto e si schianta su un palo, muore 33enne - Tempostretto

Tragedia a Mistretta, ha perso la vita Basiliano Frasconà

Tragica domenica a Mistretta dove un giovane di 33 anni, Basiliano Frasconà, ha perso la vita in seguito ad un incidente stradale verificatosi alla periferia della città nebroidea. Il giovane viaggiava a bordo della sua moto di grossa cilindrata quando, giunto all’incrocio tra via Verga e Viale Europa ha perso il controllo del mezzo schiantandosi contro un palo della pubblica illuminazione. L’impatto è stato violento e fatale. Il giovane indossava il casco. Immediati ma vani i soccorsi. Basilio Frasconà, operaio meccanico, è stato trasportato in ospedalema i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. La notizia della sua morte ha sconvolto la comunità di Mistretta dove l’uomo era molto conosciuto.