"Personale senza stipendio e busta paga", stato d'agitazione a Collereale - Tempostretto

MESSINA. L'annuncio del segretario generale della Uil-Fpl. Nessuna certezza per i dipendenti della Coop che gestisce i servizi. La prefettura chiede chiarimenti al sindacato

MESSINA – Il personale della cooperativa che gestisce i servizi nella Casa di ospitalità Collereale, che aderisce alla Uil-Fpl, è in stato d’agitazione. La dichiarazione è stata ufficializzata dal segretario generale Livio Andronico con una nota indirizzata alla Prefetta Cosima Di Stani. Una questione delicata, sulla quale la Prefettura ha chiesto “approfondimenti” all’organizzazione sindacale. Secondo quanto dichiarato nella nota sindacale gli “stipendi arrivano in ritardo e manca la busta paga”. La Uil-Fpl ha invitato la prefetta ad avviare le procedure di raffreddamento e conciliazione nei termini previsti. Allo stesso tempo, ha chiesto all’Ispettorato del lavoro di Messina “Un intervento ispettivo in considerazione della mancata consegna delle buste paga ai dipendenti”.

“Dopo vari tentativi da parte della nostra organizzazione sindacale con i rappresentanti dell’ ‘Ipab Collereale’, al fine di far regolarizzare i pagamenti degli stipendi al personale in servizio, in ritardo già da diversi mesi – spiega il segretario, Livio Andronico – è stata indetta l’assemblea dei lavoratori iscritti alla Uil-Fpl, dipendenti della Coop ‘Il Principe Spes’ in servizio alla Casa di Ospitalità Collereale di Messina. L’assemblea si è svolta oggi (lunedì) nel salone delle riunioni della Uil, per dibattere i gravi ritardi in merito ai mancati pagamenti che risalgono al mese di febbraio 2022. A seguito di ciò, dopo ampio dibattito, i lavoratori, totalmente insoddisfatti, in quanto ad oggi non sono pervenute date certe relative al pagamento delle mensilità pregresse, su proposta della Uil-Fpl, hanno dichiarato lo stato di agitazione”.