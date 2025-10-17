Pescato locale in realtà aumentata: il Comune di Messina acquista 18 visori per le scuole

Aggiudicato un finanziamento da 30mila euro per un progetto didattico innovativo

MESSINA – Innovazione digitale per la promozione dei prodotti ittici locali. La giunta Basile ha formalizzato l’affidamento diretto per la fornitura di dispositivi tecnologici all’avanguardia nell’ambito del progetto “La realtà aumentata valorizza il pescato locale: un progetto innovativo per Messina”.

L’iniziativa è interamente finanziata con un contributo di 30mila euro concesso dalla Regione Sicilia a valere sul Pn Feampa 2021-2027 (Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l’Acquacoltura).

Acquistati 18 visori VR per le scuole

L’obiettivo principale del progetto è coinvolgere scuole e famiglie attraverso esperienze didattiche immersive per sensibilizzare sul consumo del pescato artigianale dello Stretto e sui temi di tracciabilità e sostenibilità.

Così la Direzione Generale del Comune ha affidato, tramite trattativa diretta sul MePA, alla ditta DeRev S.r.l. di Napoli la fornitura di 18 Visori Meta Quest 3 da 512 GB, dal costo di 500 euro ciascuno, e 1 Videocamera Insta360 X5 con accessori e treppiede professionale, per un costo complessivo di € 11.893 (Iva inclusa). I 18 visori sono stati considerati sufficienti per coprire il fabbisogno didattico orario di una classe per volta, mentre la videocamera servirà al personale interno per produrre il materiale video immersivo tridimensionale necessario.

Cosa potranno fare gli studenti

Gli studenti potranno fare esperienze immersive e interattive con i visori, fruendo di contenuti tridimensionali dedicati al mare e alla pesca artigianale. Con la videocamera Insta360 X5 (che è una telecamera a 360 gradi), invece, il personale interno potrà produrre materiale video immersivo e tridimensionale, che verrà poi utilizzato nei visori, dedicato alla valorizzazione della pesca artigianale e del pescato locale dello Stretto di Messina. Oltre alla fruizione dei visori, il progetto prevede incontri didattici innovativi e momenti di sensibilizzazione, con l’obiettivo finale di accrescere la competitività dei settori pesca e acquacoltura locali, promuovendo qualità e valore aggiunto.