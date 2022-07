Pgs Luce Messina, confermato il pivot Giuseppe Coppolino - Tempostretto

Dopo le conferme di Costanzo e Consolo arriva anche quella di Giuseppe Coppolino. Il pivot della Pgs Luce Messina dichiara: "Dobbiamo continuare a crescere"

MESSINA – Terza importante conferma nell’organico della Pgs Luce Messina 2022/2023, che disputerà il campionato nazionale di serie B di calcio a 5. Dopo le ufficializzazioni di Benny Costanzo e Andrea Consolo, rimane in biancazzurro pure il pivot Giuseppe Coppolino. Giocatore esperto, che abbina mirabilmente qualità e quantità, saprà fornire un prezioso apporto alla causa peloritana, com’è puntualmente avvenuto nelle passate due stagioni.

“Sono felice di rimanere in una categoria importante e di fare parte di un progetto ambizioso – dichiara Coppolino – dopo la scorsa brillante annata agonistica, dovremo puntare, come giusto che sia, a continuare a crescere, facendo tesoro degli errori commessi. Sarà fondamentale creare un gruppo coeso, dentro e fuori dal campo”.

Pensando alla prossima stagione Coppolino dice che sarà: “Complicato e difficile, mi aspetto un’accesa competizione, anche per via dei cambiamenti regolamentari previsti dalla Divisione C5. Noi daremo il massimo fin dall’inizio della preparazione e avremo il vantaggio di avere finalmente un impianto per allenamenti e partite. Non sono ancora stato nella palestra di Montepiselli, ma non vedo l’ora di giocare lì. Ho visto le immagini e mi hanno detto che il parquet è bellissimo ed in più le misure sono un po’ più piccole, adattandosi a meraviglia, così, alle mie caratteristiche”. Il mercato della Pgs Luce Messina sta entrando nel vivo e si annuncia un interessante mese di agosto.

Articoli correlati