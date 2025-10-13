Piazza Cairoli. Abc Amici dei Bimbi in Corsia rinnova l’impegno per i piccoli pazienti

L’Associazione ha lavorato sulla “umanizzazione” degli spazi. Esempi lampanti sono le trasformazioni artistiche dei reparti e il progetto "Ospedali Dipinti"

Si è conclusa in Piazza Cairoli la “Giornata in Piazza” promossa da ABC Amici dei Bimbi in Corsia, l’Associazione di volontariato messinese che da sedici anni si dedica a migliorare la permanenza dei bambini ricoverati nei Reparti Pediatrici del Policlinico di Messina. La manifestazione, che ha visto una grande affluenza di cittadini solidali, è stata un’importante occasione di raccolta fondi per finanziare nuovi progetti dedicati ai “piccoli guerrieri” della città.

Il cuore dell’iniziativa ha visto i volontari impegnati nella distribuzione di piantine in cambio di un contributo economico. L’obiettivo è continuare a sostenere l’impegno dell’associazione nella realizzazione di opere concrete volte a rendere gli ambienti ospedalieri più accoglienti e meno tristi.

“In questi anni – ha ricordato il sindaco Federico Basile – l’Associazione ha realizzato importanti progetti: tra cui la ristrutturazione degli ascensori dei reparti Pediatrici del Policlinico, l’acquisto di poltrone letto per le mamme ricoverate con i bimbi, una cucina attrezzata, sale giochi e la realizzazione dell’Isola del Sorriso del maestro Silvio Irilli di Ospedali Dipinti, la sala giochi del reparto di Neuropsichiatria Infantile è diventata uno strepitoso ‘Bosco Incantato’, e infine il Mare in Corsia inaugurato lo scorso anno nel Reparto di Pediatria”.

Durante le giornate in Piazza Cairoli, i volontari ABC hanno anche informato i cittadini sulle modalità per entrare a far parte dell’associazione e hanno intrattenuto i bambini presenti con trucchi, bolle di sapone e i giochi di magia del mago Christian.

Con il sostegno dei messinesi e di partner importanti come l’Automobile Club Messina e la Società di Mutuo Soccorso Cesare Pozzo, ABC Amici dei Bimbi in Corsia continua a perseguire i suoi obiettivi: assicurare che la degenza dei bambini sia non solo curata, ma anche accompagnata da momenti di serenità e leggerezza.