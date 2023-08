Piazza Cairoli, la rabbia dei commercianti: "Per colpa dei lavori il 30% di vendite in meno" VIDEO - Tempostretto

Una lunga rete metallica a ridosso delle vetrine dei negozi, a sbarrarne quasi l’accesso

Messina. Una lunga rete metallica a ridosso delle vetrine dei negozi, lì dove da maggio sono in corso i lavori di rifacimento di piazza Cairoli. La parte nord del “salotto” della città, è ormai da mesi un cantiere, una situazione che però ha creato parecchio disagio, soprattutto ai negozi che per colpa di quella recinzione si sono visti l’accesso sbarrato, un vicolo cieco dentro il quale sono entrati in pochissimi.

Secondo i commercianti, “un danno economico enorme per una decina di servizi commerciali”, che in questo periodo di saldi, e con un grande afflusso di turisti, hanno avuto una diminuzione delle vendite di circa il 30% rispetto allo scorso anno: “I lavori potevano essere programmati in altri periodi dell’anno, ma ormai il danno è fatto, ci auguriamo che finiscano adesso nel più breve tempo possibile”.