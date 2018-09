Messina Street Food Fest torna l'11 ottobre e raddoppia

Dopo lo straordinario successo dello scorso anno Messina street food fest ritorna a piazza Cairoli dall’11 al 14 ottobre con una seconda edizione ancora più ricca e coinvolgente. L’iniziativa di Confesercenti Messina è organizzata insieme con il Comune di Messina e con il patrocinio della Città Metropolitana di Messina e della Camera di Commercio Industria e Artigianato.

Con qualche conferma e tante novità, l’evento si preannuncia come una grande festa dedicata al cibo di strada nelle sue diverse declinazioni, con l’obiettivo di riscoprire e valorizzare le tradizioni gastronomiche locali, ma anche siciliane e italiane, con alcune incursioni nella cucina estera.

Confermata Piazza Cairoli come location dell’evento, ma per questa seconda edizione lo spazio destinato al grande villaggio gastronomico raddoppierà, coprendo anche il lato nord.

Aumentata l’area, sarà ampliata anche l’offerta per il pubblico, che avrà una più vasta scelta di specialità da degustare. Non solo, sarà incrementata anche la proposta destinata all’intrattenimento, con la presenza di band live, dj set e momenti dedicati ai più piccoli.

Cambiano anche gli orari di apertura. Si partirà giovedì 11 alle 18 con il taglio del nastro e l’apertura delle postazioni gastronomiche, ma nelle giornate di venerdì 12, sabato 13 e domenica 14, il grande villaggio del food sarà fruibile anche per il pranzo, oltre che la sera.

Torna anche quest’anno lo spazio riservato agli show cooking, che ospiterà chef stellati e nomi importanti del panorama gourmet siciliano. In una grande tenso-struttura attrezzata, i protagonisti si esibiranno nella preparazione delle loro pietanze, illustrando al pubblico la ricetta, che poi verrà degustata dai presenti.

Per questa seconda edizione l’accesso agli show cooking sarà libero e con uno scopo benefico: in cambio di una piccola donazione il pubblico potrà assicurarsi un posto nell’area restaurant per prendere parte allo show e degustare i piatti degli chef.

L’intero ricavato sarà devoluto alle associazioni Autismo Onlus, che si occupa dell’accoglienza a ragazzi con autismo, e Cirs Messina, per il reinserimento di donne in difficoltà, e alla Fondazione Aurora Onlus Centro Clinico Nemo Sud, per la presa in carico di persone con malattie neuromuscolari.