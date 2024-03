Piazza Casa Pia, il nuovo cartello è già a terra insieme alle deiezioni non raccolte VIDEO

"Il prato non si calpesta", lo sanno anche i bambini. Ecco l'aiuola pochi minuti dopo il posizionamento del disegno informativo

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Quando sono i bambini a cercare di sensibilizzare gli adulti, ma questi se ne fregano. Nelle aiuole di piazza Casa Pia sono stati posizionati dei cartelli informativi, disegnati dai bambini dell’Istituto comprensivo “Pascoli-Crispi”. Tramite i loro elaborati i piccoli hanno tentato di lanciare dei messaggi ai grandi: “Raccogli le deiezioni del tuo cane”, “Cura e rispetta il tuo quartiere”, “Mantieni pulito” e “Vietato calpestare il prato”. Messaggi semplici eppure straordinari per una città in cui rispetto ed educazione spesso non sono di casa.

E questa volta non è andata meglio. I bambini hanno posizionato i loro cartelli, sotto gli occhi di amministratori e sindaco, con tanto di foto in cui sorridevano felici del progetto portato a termine. Eppure pochi minuti dopo uno dei cartelli era già a terra e proprio accanto un cane faceva i suoi bisogni nella stessa aiuola.