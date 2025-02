Piazza del Popolo. Mercatino abusivo e lite tra ubriachi, la Polizia sgombera tutti

Uno di loro ha anche scagliato un carrello contro una signora di passaggio

Un mercatino non autorizzato, su una panchina, con merce varia di dubbia provenienza. E’ successo nel primo pomeriggio di oggi, in piazza del Popolo, dove alcuni “clienti” ubriachi hanno iniziato a litigare tra loro, lanciandosi addosso oggetti. Uno di loro ha spinto un carrello contro l’auto di una signora che transitava in zona.

Alcuni cittadini hanno chiamato la Polizia, che è intervenuta, ha sedato la lite e sgomberato le panchine.

Il Comitato

Sul posto anche gli avvocati Debora Buda (vicepresidente della IV Municipalità) e Giuseppe Cosentino, che hanno appena costituito il Comitato “Piazza del Popolo e Largo Seggiola”, al quale hanno aderito molti residenti ed esercenti della zona.

“Chiederemo l’aumento dei controlli della polizia municipale – dicono – per evitare ulteriori spiacevoli episodi e garantire la necessaria sicurezza per la cittadinanza”.