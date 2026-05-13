Piazza della Repubblica, cambio di programma: niente lavori in strada, il cantiere si sposta

Il Comune revoca la precedente ordinanza: nessun doppio senso di marcia su via La Farina. I lavori si concentreranno sulla fermata del tram e l'area pedonale fino all'11 luglio

MESSINA – Cambio di rotta per i lavori di riqualificazione in Piazza della Repubblica. A meno di ventiquattro ore dall’emissione del primo provvedimento, il Comune di Messina ha revocato l’ordinanza numero 767, annullando di tutte le modifiche alla viabilità stradale previste per il tratto di via La Farina davanti alla Stazione Centrale.

La decisione è stata presa in seguito a una comunicazione dell’Atm che ha segnalato nuove esigenze operative. Invece di procedere con la dismissione del tronchino di servizio, operazione che avrebbe richiesto la chiusura di una carreggiata e l’istituzione del doppio senso di marcia, la società ha scelto di intervenire prioritariamente sulla banchina della fermata tranviaria e sulle porzioni pedonali adiacenti.

Lavori in piazza fino all’11 luglio

Quindi niente rallentamenti ipotizzati ieri: le auto potranno continuare a transitare regolarmente lungo le carreggiate e i disagi si sposteranno invece sul fronte pedonale. A partire da giovedì 14 maggio e fino all’11 luglio 2026, l’intera parte sud della piazza sarà interdetta ai pedoni per consentire la delimitazione dell’area di cantiere. Saranno installate barriere protettive e un’apposita segnaletica per guidare i cittadini verso percorsi alternativi in sicurezza.

Il cronoprogramma si estende rispetto alla previsione iniziale, raddoppiando i tempi e portando la conclusione dell’intervento a metà luglio. L’Atm e la ditta esecutrice avranno l’obbligo di garantire sempre la continuità del transito pedonale attraverso corridoi protetti e di assicurare che la segnaletica di indicazione sia chiara e visibile per ridurre al minimo l’impatto sulla mobilità di chi utilizza il tram o attraversa la piazza per raggiungere la stazione ferroviaria.