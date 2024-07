“Piazza Idea”, gli artisti circensi stupiscono la città: un successo l’evento a Piazza Lo Sardo

Tanti cittadini alla manifestazione tra laboratori e spettacoli di ogni tipo

MESSINA – Dai maghi ai giocolieri e ai pittori, tra circo e arte, Piazza Lo Sardo si è animata per tutta la domenica pomeriggio e fino a sera grazie all’evento “Piazza Idea“. L’evento, organizzato dai direttori artistici Daniele Mircuda e Lelio Naccari, ha visto la partecipazioni non soltanto di tanti cittadini che hanno deciso di passare un pomeriggio diverso, in pieno centro, a divertirsi con figli e nipoti, ma anche di artisti per la prima volta a Messina, dove hanno portato i loro talenti e stupito il pubblico.

Un evento da ripetere, quello a cui ha partecipato anche l’amministrazione con la presenza degli assessori Liana Cannata ed Enzo Caruso, e che fa parte di un progetto più ampio sviluppato già nel corso dei mesi scorsi con la Via degli Artisti e con le numerose iniziative di StrettArt Me.