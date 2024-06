“Piazza Idea”, laboratori, spettacoli circensi e tante sorprese nell’evento a Piazza Lo Sardo

L'arte di strada incontra bolle, mangiafuoco e giocoleria in pieno centro. L'appuntamento è per il 30 giugno dalle 17 in poi. Ecco cosa ci sarà

MESSINA – Si chiama “Piazza Idea”, che un po’ richiama la “Pazza Idea” di Patty Pravo, ma si tratta di uno lungo pomeriggio di spettacoli e arte di strada che si terrà domenica 30 giugno dalle 17 e fino alla mezzanotte, con l’obiettivo di valorizzare una delle piazze centrali della città che spesso non viene apprezzata dalla cittadinanza, nonostante il recente restyling: Piazza Lo Sardo (l’ormai ex Piazza del Popolo).

Il programma

Il programma prevede molte attività. Si partirà dalle 17 con il laboratorio per bambini di Martina Camano dal titolo “Una piazza per lavagnetta”. Poi, dalle 17.30 alle 20.30, l’istallazione “Meat the artist – leggende incarnate”, ideato da Lelio Naccari e sviluppato da Marika di Bella. E ancora alle 18 lo spettacolo “Alla ricerca della bolla perduta” di Miss Magic Bubble”. Alle 19 Carmelo Alati in arte “Buatta” e il suo “Spettacolo di Magia”. Alle 20 toccherà a Luca D’Addino per lo spettacolo di clownerie “Fame”. Alle 21 Giorgioliere per la giocoleria sperimentale dello show “Aporia”. E infine il “Circo Ramingo” di Marco Previtera alle 21 e la “Danza con fuoco e serpenti” di Noel Spinella alle 23. Ci saranno anche tanta musica e arte di ogni genere.

Basile: “Sfida vincente”

A presentarlo, in mattinata, il sindaco Federico Basile: “L’assessora Cannata si sta prodigando per qualcosa che non è mai stata attenzionata se non in maniera sporadica, o da singoli. Queste iniziative invece danno spazio a un percorso di crescita che non riguarda i ragazzi ma l’arte. È una sfida vincente. A 20 anni andavamo a Parigi o nelle grandi città ed eravamo affascinati dagli artisti. In questo piccolo arco temporale abbiamo dimostrato che questo si può fare anche qui. Spesso i turisti si fermano, attirati dall’altra, e poi visitano i monumenti intorno. La città si sta riprendendo questi spazi con eventi simili. Questa parte di Messina va valorizzata, vissuta e conosciuta. I nostri complimenti vanno ai ragazzi, agli artisti, noi dobbiamo solo ascoltarli”.

Cannata: “Percorso iniziato dal semplice ascolto”

Al suo fianco proprio l’assessora Liana Cannata: “Questo percorso è iniziato dall’ascolto, da questi incontri sono nati gli appuntamenti di StrettArtMe, con la valorizzazione di tanti spazi, o il regolamento per l’arte di strada che non è soltanto un documento, ma già viene usato. Stiamo continuando a incontrarci per valutare quanto fatto e proporre nuove idee. Gli artisti di strada che ogni giorno fanno richiesta per potersi esibire in città sono circa una ventina al giorno di media. All’evento di domenica ci saranno attività legate all’arte circense”.

Naccari e Mircuda: “Vogliamo coinvolgere tutti”

E con lei i due direttori artistici, Lelio Naccari e Daniele Mircuda. Naccari ha affermato: “L’arte di strada non è un qualcosa di netto, ma stiamo organizzando qualcosa di particolare fatto da mille aspetti. È un’arte che nasce a diretto contatto con il territorio e ha diverse sfaccettature. Ora siamo a un punto figo. È un dialogo costante tra il territorio e gli artisti”. Poi Mircuda: “Fare questo evento a Piazza Lo Sardo per noi è importante perché spesso non si associano cose positive a questa piazza. Abbiamo voluto indirizzarci sull’arte circense perché di molte di questa attività già si fanno. Vogliamo coinvolgerli tutti nella stessa piazza e ci sarà anche qualcosa di nuovo”. L’appuntamento è per tutti, grandi e piccini.