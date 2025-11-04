 Piazza Unione Europea, Monumento ai Caduti di nuovo imbrattato ma già ripulito

Redazione

Piazza Unione Europea, Monumento ai Caduti di nuovo imbrattato ma già ripulito

martedì 04 Novembre 2025 - 10:40

martedì 04 Novembre 2025 - 10:40

In coincidenza con la giornata nazionale del 4 novembre

Altro gesto di inciviltà sul Monumento ai Caduti in Piazza Unione Europea. Nonostante l’area sia costantemente sorvegliata da un sistema di telecamere attivo 24 ore su 24 e sia oggetto di regolari controlli da parte della Polizia municipale, ignoti hanno utilizzato una bomboletta spray di colore nero per disegnare diverse immagini, tra cui alcune dal contenuto osceno, proprio sotto una citazione storica che onora la memoria dei caduti.

Un affronto al patrimonio cittadino, ma soprattutto al ricordo di coloro che hanno sacrificato la propria vita per la Patria. La gravità del fatto è accentuata dal precedente analogo verificatosi tempo fa, al quale i genitori del responsabile (all’epoca minorenne) avevano posto rimedio coprendo le spese di restauro.

Ripristino rapido ma l’indignazione resta

L’amministrazione è intervenuta con rapidità e il monumento è stato prontamente sottoposto a pulizia. Ma, nonostante l’azione tempestiva, sulla pietra è rimasto visibile un alone che testimonia la recente deturpazione.

Le forze dell’ordine e gli organi di vigilanza stanno ora lavorando per identificare l’autore del gesto, un compito che non dovrebbe risultare arduo data la copertura di videosorveglianza della zona.

Le pene previste

L’incivile responsabile rischia pesanti conseguenze legali. La normativa vigente prevede sanzioni severe per chi danneggia i beni culturali o paesaggistici:

  • Chi distrugge, deteriora o rende inservibili i beni culturali rischia una sanzione amministrativa che va da 20.000 a 60.000 euro.
  • Per chi, senza distruggere, si limita a deturpare o imbrattare tali beni, la multa amministrativa varia da 10.000 a 40.000 euro, fatta salva l’applicazione delle eventuali sanzioni penali.

I fondi raccolti da queste multe sono destinati al ripristino dei beni danneggiati.

Un commento

  1. Francesco 4 Novembre 2025 11:54

    fanno schifo e non si ha rispetto per i caduti

