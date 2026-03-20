Piera Aiello contro Cateno De Luca: botta e risposta su La Vardera

La testimone di giustizia ha criticato il leader di ScN, che ha risposto poche ore dopo. Al centro lo scontro con l'ex Iena

PALERMO – La partita su più fronti di Cateno De Luca si è spostata a Palermo e Roma. Il sindaco di Taormina, deputato regionale, è impegnato al fianco di Federico Basile nella campagna elettorale in vista delle amministrative a Messina. E contemporaneamente viaggia tra Barcellona Pozza di Gotto e Milazzo per sostenere le candidate Melangela Scolaro e Laura Castelli, candidate sindache dei due Comuni in provincia. Ma negli ultimi giorni De Luca ha anche tirato di scherma e sciabola con il suo ex alleato Ismaele La Vardera, oggi leader di Controcorrente. Uno scontro verbale, quest’ultimo, in cui è entrata anche Piera Aiello.

Lo scontro tra De Luca e La Vardera

Il botta e risposta tra De Luca e La Vardera affonda le sue radici in uno scontro che prosegue da mesi e ora si è riacceso. Negli ultimi giorni la diatriba si è incentrata su schermaglie verbali e attacchi politici, con al centro il destino del centrosinistra, con l’apertura del Pd a ScN e la chiusura totale, invece, di Controcorrente (a febbraio lo stesso La Vardera si è candidato alla presidenza della Regione, dando un segnale al centrosinistra). Ma anche con il primo a definire “figlioccio” politico (termine già usato in passato) il secondo, che ha contrattaccato rifiutando la definizione e ha ribadito la scelta di smarcarsi dal percorso di Sud chiama Nord. È in questo contesto che si è inserita Piera Aiello, la prima testimone di giustizia nella storia ad essere entrata in Parlamento (è stata deputata del M5s). Nel 2024 è stata candidata alle Europee nella lista Libertà, una delle liste legate al percorso di Sud chiama Nord.

Aiello a De Luca: “Ti sei mangiato la Banda Bassotti”

Aiello sui social ha pubblicato una lettera aperta a Cateno dal titolo “Giù le mani da Ismaele La Vardera”. E ha scritto: “Caro Cateno, sono Piera Aiello, la mia storia la conosci. Ho accettato di candidarmi con te alle elezioni europee perché risultavi essere colui il quale voleva lottare contro ‘la Banda Bassotti’. Eri contro Schifani, eri contro il sistema, peccato però che la Banda Bassotti te la sei mangiata. Si, ti sei messo accanto quello che tu stesso chiamavi ologramma e che poi è diventato ‘padre nobile’, quello stesso Schifani che per anni hai vituperato. Ti scrivo perché da giorni punti il dito contro quello che tu chiami il tuo ‘figlioccio’, che ha osato lasciarti per la tua incoerenza”.

L’attacco: “Hai ingannato il popolo siciliano”

“Tu non vuoi un figlioccio o dei figliocci – ha proseguito -, tu vuoi zerbini che al momento opportuno rispondano ai tuoi comandi, in caso contrario li butti via diffamandoli. Ismaele è stato l’unico degli 8 deputati eletti a rimanere saldamente all’opposizione seguendo il tuo progetto politico, progetto che tu stesso hai fatto naufragare. Oggi ha fondato un movimento che dà speranza al popolo siciliano. Quel popolo che tu hai ingannato, compresa me, che mai mi sarei aspettata il mio leader a braccetto con Schifani dello stesso partito del pregiudicato Berlusconi. Un’amara delusione per chi, come me, ci ha sempre messo la faccia e ha perso la libertà da ben 35 anni per amore della propria terra. Oggi sei tornato all’opposizione credendo che i siciliani siano stupidi e abbiano dimenticato il tuo flirt con l’ologramma Schifani”.

L’apertura: “Vuoi tornare all’opposizione? Chiedi scusa”

E infine: “Vuoi tornare a far parte dell’opposizione? Chiedi scusa e ammetti che Ismaele è stato l’unico a continuare quel progetto politico che ti ha dato oltre 500 mila voti. Non ti innervosire, stai sereno, le urne diranno chi è il figlioccio e chi è il compare. Quando l’allievo supera il maestro, il vero maestro ne va orgoglioso, tu invece ti arrampichi sugli specchi e provi a buttare fango su di un ragazzo che a 32 anni per le lotte che sta facendo vive sotto scorta, dopo appena tre anni di deputazione, in quello stesso Parlamento che tu frequenti da 20 anni”.

La risposta sul termine “figlioccio”

De Luca ha immediatamente replicato nei commenti al post della stessa Aiello, dando “appuntamento” alla diretta del 20 marzo mattina. Ed è lì che ha poi risposto all’ex alleata, affermando in tanto di aver “sempre stimato e continuo a stimare Piera Aiello”. Un lungo passaggio di circa venti minuti in cui ha nuovamente attaccato La Vardera. De Luca ha spiegato di non aver mai “strumentalizzato il concetto di figlioccio politico” e anzi di aver usato il termine “con benevolenza”. Poi ha ripercorso la sua storia personale con l’ex Iena, a partire dalla conoscenza nel 2022, passando per le campagne elettorali per le Regionali (in cui entrambi sono diventati deputati) e delle Europee, fino alla rottura.

De Luca: “Noi la causa della crisi del centrodestra”

Poi il leader di Sud chiama Nord ha ricordato il motivo del suo avvicinamento a Schifani e del passaggio da “un’opposizione intransigente a una responsabile. Volevamo scassare il centrodestra e ci sono riuscito”. Per De Luca “siamo noi la crisi del centrodestra dal punto di vista politica. Mica è in crisi per causa tua, Ismaele”. E un altro attacco a La Vardera: “Lui non ha accettato e non accetta che il Pd ha rivisto la propria posizione su Cateno De Luca e Sud chiama Nord. Perché quando si è trovato a scegliere in termini definitivi da che parte stare ha scelto di votare la legge di stabilità e la mozione di sfiducia. Cosa ha fatto Barbagallo? Ha ammesso che aveva fatto un errore, forse non lui ma non ha importanza, quando si era definito un accordo per le Europee nel maggio 2024 per candidare Lo Giudice da indipendente nel Pd e poi non si è fatto. Se si fosse fatto il suo partito non avrebbe perso un seggio, Danilo Lo Giudice sarebbe stato Europarlamentare e si sarebbe amalgamato un percorso preciso. Il segretario del Pd ha fatto un’ammissione. È stato intellettualmente onesto, perché tutti possono prendere abbagli. Questa presa di posizione ha fatto imbestialire La Vardera, che già riteneva di essere il soggetto indispensabile per il campo largo ma ora si rende conto che non è così. Quindi all’ennesima mia affermazione di essere il mio figlioccio politico reagisce con un’intervista schifosa in cui associa questo termine a retaggi mafiosi. Non te lo consento, non mi faccio mascariare da nessuno”.

La risposta a Piera Aiello: “Vediamoci a Roma”

E solo allora è arrivata la risposta a Piera Aiello: “Non voglio raccontare le tue riflessioni su La Vardera durante le Europee, perché sono una persona per bene. Non voglio raccontare delle chat e le riflessioni sull’opposizione responsabile. Non ci siamo più visti anche se avevamo un appuntamento per il dicembre 2024, due mesi dopo la mia presa di posizione sull’opposizione responsabile. Quella cena che avremmo dovuto fare te la rilancio, sarò a Roma e io quella cena con te la voglio fare per chiarirti tanti aspetti che ti sfuggono. Se mi dai l’onore ceniamo assieme. È una cena che ti devo e ti chiedo scusa per non averla fatta. Ma se La Vardera ha da contestarmi lo faccia direttamente, senza profili fake o altri per fare da megafono. Un leader non sfugge dal corpo a corpo. Se è dalla parte del giusto rilancia sulle contestazioni che gli vengono fatte, non fa la vittima. Non fa come il bambino che perde la partita e si porta il pallone fuori”.

De Luca: “Toni ingenerosi nei miei confronti”

Infine ha affermato: “Tutto questo è nervosismo di chi ancora non si rende conto di certe dinamiche, che si vivono. E io da 40 anni faccio politica. Mica sono diventato Cateno De Luca all’improvviso. Ho preso schiaffi, ho fatto errori, ho passato le pene dell’inferno giudiziario, la vita non mi ha risparmiato nulla. Oggi sono Cateno De Luca con pregi e difetti, ma tra i miei difetti non c’è l’ipocrisia né la strumentalizzazione di situazioni delicate e dei deboli. Non mi appartengono l’ignavia e la codardia. Affronto tutto alla luce del sole e cerco di avere le carte in regola io prima di parlare delle carte non in regola degli altri. Non definisco la mia persona parlando male degli altri. Ho sempre detto che sono orgoglioso di quanto stia facendo Ismaele, poi può piacermi o meno. Piera, mi dispiace che tu abbia usato toni ingenerosi nei miei confronti. Toni in totale contrasto con quello che era il nostro rapporto e quelle che erano le tue riflessioni su Ismaele La Vardera. Io ho sempre detto anche a lui che possiamo farci un bel confronto pubblico, anche in diretta Facebook, per chiarire una volta per tutte un po’ di cose. Se lo vuole fare, se no non utilizzi queste tecniche con me”.

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